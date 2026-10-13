35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem’in Annesi, Kızının Son Gününde Yaşananları Anlattı!
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Ece İrtem’in ailesinin acısı hâlâ ilk günkü gibi. Yeni Gelin ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerle tanıdığımız oyuncu, 35. yaş gününden bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan İrtem’in annesi Nuriye İrtem, aylar sonra ATV Haber’den Özlem Aktay’a konuştu. Kızıyla doğum gününü kutladıkları günü ve ertesi sabah yaşadıklarını anlattı. Kızının üzerini örttüğü son geceyi hatırlayan annenin sözleri yürek burktu. Röportajın detaylarına birlikte bakalım.
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Yeni Gelin’in Afet’i olarak tanıdığımız Ece İrtem, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyordu.
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Ece İrtem, 35. yaş gününden bir gün sonra evinde hayatını kaybetmişti.
ATV Haber’den Özlem Aktay’a konuşan Nuriye İrtem, kızının son gününü ve onu kaybettiği sabahı anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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