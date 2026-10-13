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35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem’in Annesi, Kızının Son Gününde Yaşananları Anlattı!

35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem’in Annesi, Kızının Son Gününde Yaşananları Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 13:31
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Ece İrtem’in ailesinin acısı hâlâ ilk günkü gibi. Yeni Gelin ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerle tanıdığımız oyuncu, 35. yaş gününden bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan İrtem’in annesi Nuriye İrtem, aylar sonra ATV Haber’den Özlem Aktay’a konuştu. Kızıyla doğum gününü kutladıkları günü ve ertesi sabah yaşadıklarını anlattı. Kızının üzerini örttüğü son geceyi hatırlayan annenin sözleri yürek burktu. Röportajın detaylarına birlikte bakalım.

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Yeni Gelin’in Afet’i olarak tanıdığımız Ece İrtem, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyordu.

Yeni Gelin’in Afet’i olarak tanıdığımız Ece İrtem, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürüyordu.

Ece İrtem, ekranlarda gördüğümüzde yüzünü hemen hatırladığımız genç oyunculardan biriydi. Yeni Gelin’de canlandırdığı Afet karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, ardından birbirinden farklı hikâyelerde karşımıza çıkmıştı. Bay Yanlış’ta Gizem, Mahkum’da Ferda ve Payitaht Abdülhamid’de Robina rollerini üstlenen İrtem, son dönemde ise Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı olarak izleyiciyle buluşmuştu.

Oyunculuk onun çocukluğundan beri kurduğu bir hayaldi. Annesinin anlattığına göre, daha konuşmaya başladığı yaşlardan itibaren televizyondaki çocukları gösterip kendisinin de oyuncu olacağını söylüyordu. Yıllar sonra bu hayalini gerçekleştiren İrtem’in yeni bir projesi de vardı. Ancak haziran ayında gelen acı haber, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ece İrtem, 35. yaş gününden bir gün sonra evinde hayatını kaybetmişti.

Ece İrtem, 35. yaş gününden bir gün sonra evinde hayatını kaybetmişti.

15 Haziran 2026’da İstanbul’daki evinde yaşamını yitiren Ece İrtem, bir gün önce 35 yaşına girmişti. Oyuncunun ani vefatının ardından avukatı, ilk değerlendirmelerin kalp krizine işaret ettiğini, kesin nedenin ise otopsiyle belirleneceğini açıklamıştı. Daha sonra basına yansıyan Adli Tıp incelemesinde, ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu bildirildi.

Genç oyuncunun kaybının ardından ailesi, aylar sonra ATV Haber’e konuştu. Anne Nuriye İrtem, kızının doğum gününde başlayan ve ertesi sabah acı haberle son bulan süreci anlattı. Paylaştığı ayrıntılar, yaşadığı kaybın ağırlığını bir kez daha hissettirdi.

ATV Haber’den Özlem Aktay’a konuşan Nuriye İrtem, kızının son gününü ve onu kaybettiği sabahı anlattı.

Nuriye İrtem, kızının son bir haftadır durgun olduğunu söyledi. Kendisinin de o günlerde hiçbir şey yapmak istemediğini, iki gece kendi yatağında yatmayıp Ece’yle birlikte uyuduğunu anlattı. Annesinin aktardığına göre, Ece’nin bilinen ciddi bir rahatsızlığı yoktu; yalnızca bir miktar mide şikâyeti bulunuyordu.

Doğum gününü birlikte kutladıkları gün Ece, midesinin ağrıdığını söyleyerek eve gitmek istemişti. Eve döndüklerinde doğrudan yatak odasına gidip uzandığını anlatan Nuriye İrtem, kızının üzerini yorganıyla örttüğünü söyledi. Köpekleri de Ece’nin yanındaydı. Annesi, dinlenmesi için onu rahatsız etmek istememişti.

Ertesi sabah ise doktor randevusunu hatırlatmak ve kahvaltıda ne hazırlamasını istediğini sormak için kızının yanına gitti. Nuriye İrtem, o anı “Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu” sözleriyle anlattı. Attığı çığlığın ardından apartman görevlisiyle annesinin geldiğini, sonrasında yaşananları ise hatırlamadığını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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