35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem’in Annesi, Kızının Son Gününde Yaşananları Anlattı!

Nuriye İrtem, kızının son bir haftadır durgun olduğunu söyledi. Kendisinin de o günlerde hiçbir şey yapmak istemediğini, iki gece kendi yatağında yatmayıp Ece’yle birlikte uyuduğunu anlattı. Annesinin aktardığına göre, Ece’nin bilinen ciddi bir rahatsızlığı yoktu; yalnızca bir miktar mide şikâyeti bulunuyordu.

Doğum gününü birlikte kutladıkları gün Ece, midesinin ağrıdığını söyleyerek eve gitmek istemişti. Eve döndüklerinde doğrudan yatak odasına gidip uzandığını anlatan Nuriye İrtem, kızının üzerini yorganıyla örttüğünü söyledi. Köpekleri de Ece’nin yanındaydı. Annesi, dinlenmesi için onu rahatsız etmek istememişti.

Ertesi sabah ise doktor randevusunu hatırlatmak ve kahvaltıda ne hazırlamasını istediğini sormak için kızının yanına gitti. Nuriye İrtem, o anı “Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu” sözleriyle anlattı. Attığı çığlığın ardından apartman görevlisiyle annesinin geldiğini, sonrasında yaşananları ise hatırlamadığını söyledi.