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Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Lerzan Mutlu’nun Annesiyle Benzerliği Dikkat Çekti!

Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Lerzan Mutlu’nun Annesiyle Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 12:01
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Bu kez gündem Lerzan Mutlu’nun açıklamaları değil! Şarkıları, dobra yorumları ve kendine has tarzıyla tanıdığımız Mutlu, annesi Reyhan Mutlu’yla birlikte karşımıza çıktı. Anne-kızın yan yana görüntüsü, aralarındaki benzerliği de gözler önüne serdi. Lerzan Mutlu’nun annesini görünce “Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!” dememek zor. Gelin, anne-kıza birlikte bakalım!

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Lerzan Mutlu, şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin yakından takip edilen isimlerinden.

Lerzan Mutlu, şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin yakından takip edilen isimlerinden.

Lerzan Mutlu’nun söyleyecek sözü hiç bitmiyor! Müzik kariyeri boyunca “Kibrit”, “Farzet” ve “Bir Alo De” gibi şarkılarla dinleyici karşısına çıkan Mutlu’yu, televizyon ekranlarındaki yorumları ve sunuculuğuyla da tanıyoruz. Lafını sakınmayan tavrı, kendine has tarzı ve özel hayatına dair açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı, sahne hayatından günlük yaşamına kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşıyor. Son dönemde ise annesi Reyhan Mutlu’yla birlikte hazırladığı “Lerzan ile Analı Kızlı” adlı sohbet programıyla karşımıza çıkıyor. Anne-kızın birlikte kamera karşısına geçmesi, aralarındaki benzerliği de gündeme taşıyor.

Lerzan Mutlu ile annesi Reyhan Mutlu’nun benzerliği, “Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!” dedirtiyor.

Lerzan Mutlu ile annesi Reyhan Mutlu’nun benzerliği, “Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!” dedirtiyor.

Lerzan Mutlu’yu yıllardır ekranlarda görüyoruz ama annesiyle yan yana gelince insan bir kez daha bakıyor! Anne-kızın yüzlerindeki benzerlik, ikisini aynı karede gördüğümüzde hemen dikkatimizi çekiyor. Ayrı ayrı bakıldığında gözden kaçabilecek o aile benzerliği, yan yana geldiklerinde çok daha belirgin hale geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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