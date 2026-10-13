Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Lerzan Mutlu’nun Annesiyle Benzerliği Dikkat Çekti!

Lerzan Mutlu’nun söyleyecek sözü hiç bitmiyor! Müzik kariyeri boyunca “Kibrit”, “Farzet” ve “Bir Alo De” gibi şarkılarla dinleyici karşısına çıkan Mutlu’yu, televizyon ekranlarındaki yorumları ve sunuculuğuyla da tanıyoruz. Lafını sakınmayan tavrı, kendine has tarzı ve özel hayatına dair açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan şarkıcı, sahne hayatından günlük yaşamına kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşıyor. Son dönemde ise annesi Reyhan Mutlu’yla birlikte hazırladığı “Lerzan ile Analı Kızlı” adlı sohbet programıyla karşımıza çıkıyor. Anne-kızın birlikte kamera karşısına geçmesi, aralarındaki benzerliği de gündeme taşıyor.