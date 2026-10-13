Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Lerzan Mutlu’nun Annesiyle Benzerliği Dikkat Çekti!
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Bu kez gündem Lerzan Mutlu’nun açıklamaları değil! Şarkıları, dobra yorumları ve kendine has tarzıyla tanıdığımız Mutlu, annesi Reyhan Mutlu’yla birlikte karşımıza çıktı. Anne-kızın yan yana görüntüsü, aralarındaki benzerliği de gözler önüne serdi. Lerzan Mutlu’nun annesini görünce “Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!” dememek zor. Gelin, anne-kıza birlikte bakalım!
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Lerzan Mutlu, şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin yakından takip edilen isimlerinden.
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Lerzan Mutlu ile annesi Reyhan Mutlu’nun benzerliği, “Hık demiş annesinin burnundan düşmüş!” dedirtiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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