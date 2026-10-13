Bir Yılda 20 Kilo Verdi: Şebnem Bozoklu’nun Son Hali Dikkat Çekti!
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Şebnem Bozoklu bu kez değişimiyle gündemde! Canım Ailem’in Meliha’sı, Ulan İstanbul’un Yaren’i derken canlandırdığı karakterlerle gönlümüzde ayrı bir yer edinen oyuncu, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren Bozoklu’nun değişimi, Altın Koza Film Festivali’nde çekilen karelerine de yansıdı. Kendisine daha fazla zaman ayırdığını söyleyen oyuncunun açıklaması da yeniden gündeme geldi. Gelin, sevilen oyuncunun bir yıllık değişimine birlikte bakalım.
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Canım Ailem’in Meliha’sından Ulan İstanbul’un Yaren’ine, Şebnem Bozoklu’yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik!
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Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren Şebnem Bozoklu’nun değişimi, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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