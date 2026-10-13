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Bir Yılda 20 Kilo Verdi: Şebnem Bozoklu’nun Son Hali Dikkat Çekti!

Bir Yılda 20 Kilo Verdi: Şebnem Bozoklu’nun Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 10:01
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Şebnem Bozoklu bu kez değişimiyle gündemde! Canım Ailem’in Meliha’sı, Ulan İstanbul’un Yaren’i derken canlandırdığı karakterlerle gönlümüzde ayrı bir yer edinen oyuncu, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren Bozoklu’nun değişimi, Altın Koza Film Festivali’nde çekilen karelerine de yansıdı. Kendisine daha fazla zaman ayırdığını söyleyen oyuncunun açıklaması da yeniden gündeme geldi. Gelin, sevilen oyuncunun bir yıllık değişimine birlikte bakalım.

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Canım Ailem’in Meliha’sından Ulan İstanbul’un Yaren’ine, Şebnem Bozoklu’yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik!

Canım Ailem’in Meliha’sından Ulan İstanbul’un Yaren’ine, Şebnem Bozoklu’yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik!

Şebnem Bozoklu, adını gördüğümüzde “Bu iş izlenir!” dedirten oyunculardan. Komedideki zamanlaması, karakterlerine kattığı sıcaklık ve dramdaki performansıyla yıllardır birbirinden farklı hikâyelerde karşımıza çıkıyor. Onu geniş kitlelerle buluşturan Canım Ailem’deki Meliha karakterinin yeri ise hâlâ ayrı. Dizinin o samimi aile atmosferinde Meliha’yla birlikte kimi zaman güldük, kimi zaman duygulandık.

Ardından Ulan İstanbul’da Yaren olarak karşımıza çıktı ve bu kez bambaşka bir karakteri hafızalarımıza kazıdı. Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Karlos’la söyledikleri “Yanarım”ı unutmak mümkün mü? Şahsiyet’teki Zuhal’den Hayatımın Neşesi’ndeki Neşe’ye, sinema filmlerinden tiyatro sahnesine uzanan kariyerinde Bozoklu’nun anlatacak hikâyesi de bizi şaşırtacak performansı da hiç bitmedi. Ancak başarılı oyuncu, bu kez bir rolüyle değil, son bir yılda geçirdiği değişimle dikkat çekti.

Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren Şebnem Bozoklu’nun değişimi, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık bir yılda 20 kilo veren Şebnem Bozoklu’nun değişimi, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

33. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyeliği yapan Bozoklu, festival boyunca paylaştığı fotoğraf ve videolarla takipçilerinin dikkatini çekti. Oyuncunun yaklaşık bir yılda 20 kilo verdiği belirtilirken, görüntüsündeki değişim de sosyal medyada konuşuldu. Uzun zamandır ekranlarda ve sahnede izlediğimiz Bozoklu’nun son kareleri, bir yıllık değişimini gözler önüne serdi.

Bozoklu, daha önce bu süreçten bahsederken “1 senedir kendimle daha ilgiliyim” demişti. Kendisine daha fazla zaman ayırdığını anlatan oyuncunun festival kareleriyle birlikte bu açıklaması da yeniden gündeme geldi. Biz onu Meliha’sıyla, Yaren’iyle, canlandırdığı her karaktere kattığı kendine has enerjisiyle seviyoruz; belli ki şu sıralar kendisine ayırdığı zamanın da tadını çıkarıyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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