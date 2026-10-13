Bir Yılda 20 Kilo Verdi: Şebnem Bozoklu’nun Son Hali Dikkat Çekti!

Şebnem Bozoklu, adını gördüğümüzde “Bu iş izlenir!” dedirten oyunculardan. Komedideki zamanlaması, karakterlerine kattığı sıcaklık ve dramdaki performansıyla yıllardır birbirinden farklı hikâyelerde karşımıza çıkıyor. Onu geniş kitlelerle buluşturan Canım Ailem’deki Meliha karakterinin yeri ise hâlâ ayrı. Dizinin o samimi aile atmosferinde Meliha’yla birlikte kimi zaman güldük, kimi zaman duygulandık.

Ardından Ulan İstanbul’da Yaren olarak karşımıza çıktı ve bu kez bambaşka bir karakteri hafızalarımıza kazıdı. Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Karlos’la söyledikleri “Yanarım”ı unutmak mümkün mü? Şahsiyet’teki Zuhal’den Hayatımın Neşesi’ndeki Neşe’ye, sinema filmlerinden tiyatro sahnesine uzanan kariyerinde Bozoklu’nun anlatacak hikâyesi de bizi şaşırtacak performansı da hiç bitmedi. Ancak başarılı oyuncu, bu kez bir rolüyle değil, son bir yılda geçirdiği değişimle dikkat çekti.