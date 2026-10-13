Yok Böyle Çöküş: Leonardo DiCaprio’nun Son Hali Ortaya Çıktı!
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Titanic’in Jack’i hafızamızda hâlâ aynı! Leonardo DiCaprio ise o unutulmaz rolün ardından birbirinden başarılı filmlerle yıllar boyunca karşımıza çıkmaya devam etti. Oyunculuğuyla hayran bırakan Hollywood yıldızı, bu kez Hawaii’deki plaj görüntüleriyle dikkat çekti. Bir düğün için adaya giden 51 yaşındaki oyuncu, yakın dostlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. DiCaprio’nun son kareleri, gençlik yıllarındaki görüntülerini de akıllara getirdi. Gelin, ünlü oyuncunun son haline birlikte bakalım.
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Titanic’in Jack’i olarak gönüllere yerleşen Leonardo DiCaprio, yıllar içinde sinemanın en sevilen isimlerinden birine dönüştü.
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Hawaii’de plajda görüntülenen 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio’nun son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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