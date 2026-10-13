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Yok Böyle Çöküş: Leonardo DiCaprio’nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Yok Böyle Çöküş: Leonardo DiCaprio’nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 11:01
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Titanic’in Jack’i hafızamızda hâlâ aynı! Leonardo DiCaprio ise o unutulmaz rolün ardından birbirinden başarılı filmlerle yıllar boyunca karşımıza çıkmaya devam etti. Oyunculuğuyla hayran bırakan Hollywood yıldızı, bu kez Hawaii’deki plaj görüntüleriyle dikkat çekti. Bir düğün için adaya giden 51 yaşındaki oyuncu, yakın dostlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. DiCaprio’nun son kareleri, gençlik yıllarındaki görüntülerini de akıllara getirdi. Gelin, ünlü oyuncunun son haline birlikte bakalım.

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Titanic’in Jack’i olarak gönüllere yerleşen Leonardo DiCaprio, yıllar içinde sinemanın en sevilen isimlerinden birine dönüştü.

Titanic’in Jack’i olarak gönüllere yerleşen Leonardo DiCaprio, yıllar içinde sinemanın en sevilen isimlerinden birine dönüştü.

Leonardo DiCaprio denince hepimizin aklında başka bir film, başka bir sahne canlanıyor. Kimimiz onu hâlâ Titanic’te Kate Winslet’la birlikte izlediğimiz Jack Dawson olarak hatırlıyoruz, kimimiz Inception’ın rüyalarla gerçekleri birbirine karıştıran dünyasındaki Dom Cobb olarak. Shutter Island’ın finalini düşünüp yeniden şaşıranlarımız da var, The Wolf of Wall Street’teki performansına her seferinde hayran kalanlarımız da…

Kısacası DiCaprio, yalnızca bir dönemin gözde oyuncusu olarak kalmadı; yıllar boyunca birbirinden farklı karakterlerle sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. The Great Gatsby, Django Unchained ve Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarla filmografisini genişleten oyuncu, uzun süre beklediği Oscar’ına da The Revenant ile kavuştu. Ancak bu kez bir filmdeki performansıyla değil, Hawaii’de çekilen son görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Hawaii’de plajda görüntülenen 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio’nun son hali dikkat çekti.

Hawaii’de plajda görüntülenen 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio’nun son hali dikkat çekti.

DiCaprio, Jennifer Meyer ile Geoff Ogunlesi’nin düğünü için gittiği Hawaii’de, kutlama öncesinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncuya sevgilisi Vittoria Ceretti ile yakın dostları da eşlik etti. Hollywood’un tanıdık yüzlerini bir araya getiren hafta sonunda, DiCaprio’nun plajda çekilen kareleri de basına yansıdı.

Kırmızı halıda takım elbiseler içinde görmeye alıştığımız oyuncu, bu kez desenli deniz şortu ve rahat haliyle objektiflere takıldı. Son görüntülerinde daha toplu bir görünümle dikkat çeken DiCaprio’nun plaj kareleri, gençlik dönemindeki görüntülerini de akıllara getirdi. Ancak ne kadar kilo aldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Titanic’te izlediğimiz Jack’in üzerinden neredeyse 30 yıl geçmişken, bu kareler zamanın ne kadar hızlı geçtiğini de hatırlatıyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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