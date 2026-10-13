Yok Böyle Çöküş: Leonardo DiCaprio’nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Leonardo DiCaprio denince hepimizin aklında başka bir film, başka bir sahne canlanıyor. Kimimiz onu hâlâ Titanic’te Kate Winslet’la birlikte izlediğimiz Jack Dawson olarak hatırlıyoruz, kimimiz Inception’ın rüyalarla gerçekleri birbirine karıştıran dünyasındaki Dom Cobb olarak. Shutter Island’ın finalini düşünüp yeniden şaşıranlarımız da var, The Wolf of Wall Street’teki performansına her seferinde hayran kalanlarımız da…

Kısacası DiCaprio, yalnızca bir dönemin gözde oyuncusu olarak kalmadı; yıllar boyunca birbirinden farklı karakterlerle sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. The Great Gatsby, Django Unchained ve Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarla filmografisini genişleten oyuncu, uzun süre beklediği Oscar’ına da The Revenant ile kavuştu. Ancak bu kez bir filmdeki performansıyla değil, Hawaii’de çekilen son görüntüleriyle karşımıza çıktı.