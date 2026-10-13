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Özge Özpirinçci'ye Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Özge Özpirinçci'ye Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 10:31
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Özge Özpirinçci ve avukatına yönelik tehdit içerikli bir sosyal medya paylaşımı adliyeye taşındı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kadın dizisinde birlikte çalıştığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında, tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Süreç Serkan Süzgün'ün paylaşımıyla başladı, şikâyet ve soruşturmayla iddianameye uzandı. 

Kaynak: Sabah/ Armağan Yılmaz

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Her şey, Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün için yürütülen hukuki süreçle başladı.

Her şey, Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün için yürütülen hukuki süreçle başladı.

Özge Özpirinçci, Kadın dizisindeki çocuk oyuncu rol arkadaşı Kübra Süzgün için bir dava konusunda avukatı Yağız Gönenli ile iletişime geçti. İddiaya göre Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, avukat Gönenli'nin vekâlet işlemlerine rağmen vekilin bilgisi dışında mahkemeye dilekçe sundu. Bunun üzerine avukat Yağız Gönenli, 2021 yılında Kübra Süzgün'ün vekilliğinden çekildi.

Ocak ayında Kübra Süzgün'ün Instagram hesabından Özge Özpirinçci ve avukatı kastedilerek tehdit içerikli bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın Serkan Süzgün tarafından yapıldığı belirtildi. Özpirinçci de bunun üzerine Serkan Süzgün'den şikâyetçi oldu.

Şikâyetin ardından soruşturma başlatıldı, süreç iddianameyle birlikte dava aşamasına geldi.

Şikâyetin ardından soruşturma başlatıldı, süreç iddianameyle birlikte dava aşamasına geldi.

Özge Özpirinçci'nin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı ve hazırlanan iddianamede, şüphelinin şikâyetçilere yönelik huzur ve sükunu bozmaya yönelik, tehdit içeren sözlerde bulunduğu ve dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtildi.

Serkan Süzgün hakkında 'tehdit' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Hakkındaki suçlamalar henüz mahkemece karara bağlanmış değil.

Sabah'ın haberine göre Serkan Süzgün, savcılıktaki ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre Serkan Süzgün, savcılıktaki ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre Özge Özpirinçci, avukatı ve kendisine yönelik tehdit sözlerini adliyeye taşıdı. Haberde, şüphelinin paylaşımında küfür içeren ifadeler kullandığı ve Özpirinçci ile avukatını kastettiği aktarıldı.

Serkan Süzgün savcılıktaki ifadesinde Kübra Süzgün'ün babası olduğunu ve sosyal medya hesabını kendisinin kullandığını söyledi. Şikâyetçileri tanıdığını belirten Süzgün, hukuk dışı iş yaptıklarını öne sürdüğü kişilerle anlaşmazlık yaşadıklarını ifade etti.

Haberde yer alan bu bilgiler, soruşturma ve iddianameye dayanıyor. Dava henüz görülmediği için Serkan Süzgün hakkında verilmiş bir karar bulunmuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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