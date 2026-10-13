Özge Özpirinçci'ye Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı
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Özge Özpirinçci ve avukatına yönelik tehdit içerikli bir sosyal medya paylaşımı adliyeye taşındı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kadın dizisinde birlikte çalıştığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında, tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Süreç Serkan Süzgün'ün paylaşımıyla başladı, şikâyet ve soruşturmayla iddianameye uzandı.
Kaynak: Sabah/ Armağan Yılmaz
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Her şey, Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün için yürütülen hukuki süreçle başladı.
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Şikâyetin ardından soruşturma başlatıldı, süreç iddianameyle birlikte dava aşamasına geldi.
Sabah'ın haberine göre Serkan Süzgün, savcılıktaki ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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