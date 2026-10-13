Özge Özpirinçci'ye Yönelik Tehdit Davasında Yeni Gelişme: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Özge Özpirinçci, Kadın dizisindeki çocuk oyuncu rol arkadaşı Kübra Süzgün için bir dava konusunda avukatı Yağız Gönenli ile iletişime geçti. İddiaya göre Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, avukat Gönenli'nin vekâlet işlemlerine rağmen vekilin bilgisi dışında mahkemeye dilekçe sundu. Bunun üzerine avukat Yağız Gönenli, 2021 yılında Kübra Süzgün'ün vekilliğinden çekildi.

Ocak ayında Kübra Süzgün'ün Instagram hesabından Özge Özpirinçci ve avukatı kastedilerek tehdit içerikli bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın Serkan Süzgün tarafından yapıldığı belirtildi. Özpirinçci de bunun üzerine Serkan Süzgün'den şikâyetçi oldu.