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"İlk İki Sezon Efsane" Dedi: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti Senaryosunun Neden Değiştiğini Açıkladı

"İlk İki Sezon Efsane" Dedi: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti Senaryosunun Neden Değiştiğini Açıkladı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 12:16
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin hikâyesinin yıllar içinde neden ilk hedeflenen çizgiden uzaklaştığını anlattı. Turgut, haftalık bölüm süresini ve kadın izleyiciye hitap etme isteğini işaret etti. Üstelik ilk iki sezon için kullandığı ifade de dikkat çekti.

KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesindeki değişimin arkasında 140 dakikalık bölüm süresinin olduğunu söyledi.

Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesindeki değişimin arkasında 140 dakikalık bölüm süresinin olduğunu söyledi.

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda hem kadroda hem de kamera arkasında yaşanan değişikliklerle gündemden düşmüyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise bu kez hikayenin yıllar içinde neden farklı bir yöne evrildiğine dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Turgut'a göre belirleyici olan, Türk dizilerinin uzun bölüm süreleri. Yapımcı, her hafta kanala 140 dakikalık yeni bir bölüm teslim etmenin başta planlanan hikâyeyi zamanla zorladığını şu sözlerle anlattı:

'Biliyorsunuz, dizilerin süresi 140 dakika. Her hafta kanala sürekli 140 dakikalık iş vermek zorundasınız. Bu da başta hedeflediğiniz ya da olmasını istediğiniz şeylerin bir süre sonra olmamaya başlamasına yol açıyor.'

Turgut, dizinin daha entrikalı bir yapıya bürünmesini kadın izleyiciye hitap etme isteğiyle açıkladı.

Turgut, dizinin daha entrikalı bir yapıya bürünmesini kadın izleyiciye hitap etme isteğiyle açıkladı.

Faruk Turgut, değişimin ikinci nedenini de açıkça dile getirdi. Yapımcıya göre amaç, hikâyeyi kadın seyirciye daha çok yaklaştırmak ve dizinin ömrünü uzatmaktı:

'Bunun nedeni de biraz daha kadın duygusuna hitap etmek, işi daha entrikalı bir yapıya büründürüp dizinin devamını sağlamak.'

Bu sözler, dizinin ilk sezonlarını özleyen izleyicilerin yorumlarını da akıllara getirdi. Kızılcık Şerbeti, muhafazakâr Ünal ailesiyle seküler Arslan ailesinin aynı çatı altında çatışmasını anlatan hikâyesiyle kısa sürede fenomen olmuştu. Seyircilerin bir kısmı ise ilerleyen sezonlarda bu çatışmanın aile içi entrikaların gölgesinde kaldığını savunuyordu.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonu için "efsane" ifadesini kullandı.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonu için "efsane" ifadesini kullandı.

Açıklamanın en çok konuşulacak kısmı ise kapanış cümleleri oldu. Turgut, dizinin özellikle ilk iki sezonuna ayrı bir parantez açtı:

'Özellikle ilk iki sezon için 'efsane' diyorum. Türkiye'de söylenmesi de yapılması da pek mümkün olmayan bir şeyi ekrana taşımış olmaktan kendi adıma gurur duyuyorum.'

Yapımcının bu sözleri, dizinin son haftalarda yaşadığı çalkantılı süreç düşünüldüğünde ayrıca dikkat çekti. İlk bölümden bu yana senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla diziden ayrılmış; kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçmişti. Yeni ekibin yazdığı ilk bölüm ise AB'de 7,06 alarak dizinin 5. sezondaki en yüksek reytingini getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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