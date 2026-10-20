"İlk İki Sezon Efsane" Dedi: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti Senaryosunun Neden Değiştiğini Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin hikâyesinin yıllar içinde neden ilk hedeflenen çizgiden uzaklaştığını anlattı. Turgut, haftalık bölüm süresini ve kadın izleyiciye hitap etme isteğini işaret etti. Üstelik ilk iki sezon için kullandığı ifade de dikkat çekti.
KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli
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Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesindeki değişimin arkasında 140 dakikalık bölüm süresinin olduğunu söyledi.
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Turgut, dizinin daha entrikalı bir yapıya bürünmesini kadın izleyiciye hitap etme isteğiyle açıkladı.
Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonu için "efsane" ifadesini kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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