"İlk İki Sezon Efsane" Dedi: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti Senaryosunun Neden Değiştiğini Açıkladı

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda hem kadroda hem de kamera arkasında yaşanan değişikliklerle gündemden düşmüyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise bu kez hikayenin yıllar içinde neden farklı bir yöne evrildiğine dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Turgut'a göre belirleyici olan, Türk dizilerinin uzun bölüm süreleri. Yapımcı, her hafta kanala 140 dakikalık yeni bir bölüm teslim etmenin başta planlanan hikâyeyi zamanla zorladığını şu sözlerle anlattı:

'Biliyorsunuz, dizilerin süresi 140 dakika. Her hafta kanala sürekli 140 dakikalık iş vermek zorundasınız. Bu da başta hedeflediğiniz ya da olmasını istediğiniz şeylerin bir süre sonra olmamaya başlamasına yol açıyor.'