Kızılcık Şerbeti 7 Reytingi Aşınca Yapımcı Faruk Turgut'tan İddialı Paylaşım Geldi
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerle ekrana gelen ilk bölümünün reyting sonuçları açıklanınca yapımcı Faruk Turgut sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşım, dizinin çalkantılı geçen sezon başlangıcının ardından dikkat çekti.
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Yapımcı Faruk Turgut, reyting sonuçlarının açıklandığı sabah X hesabından "Yeni gelmedik, geri geldik" diye seslendi.
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Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm, AB'de 7,06 alarak Kızılcık Şerbeti'ne 5. sezonun en yüksek reytingini getirdi.
Sezonun ilk haftalarında 5. sıraya kadar düşen dizi için Turgut, haziranda "Feyza giderse dizi bitebilir" demişti.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son iki haftadaki reytingleri:
9 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (3)
AB: 5,26 (2)
ABC1: 5,55 (2)
16 Ekim (143. bölüm)
TOTAL: 6,07 (2)
AB: 7,06 (2)
ABC1: 6,66 (2)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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