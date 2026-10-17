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Kızılcık Şerbeti 7 Reytingi Aşınca Yapımcı Faruk Turgut'tan İddialı Paylaşım Geldi

Kızılcık Şerbeti 7 Reytingi Aşınca Yapımcı Faruk Turgut'tan İddialı Paylaşım Geldi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 12:16
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerle ekrana gelen ilk bölümünün reyting sonuçları açıklanınca yapımcı Faruk Turgut sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşım, dizinin çalkantılı geçen sezon başlangıcının ardından dikkat çekti.

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Yapımcı Faruk Turgut, reyting sonuçlarının açıklandığı sabah X hesabından "Yeni gelmedik, geri geldik" diye seslendi.

Yapımcı Faruk Turgut, reyting sonuçlarının açıklandığı sabah X hesabından "Yeni gelmedik, geri geldik" diye seslendi.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, 16 Ekim Cuma reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından X hesabından kısa ama iddialı bir mesaj paylaştı.

Turgut paylaşımında 'Yeni gelmedik, geri geldik. Emeği geçen herkese teşekkürler.' ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna eklediği nazar boncuğu ve alkış emojileri de sevincini gizlemediğini gösterdi.

Faruk Turgut'un bu ifadeyi seçmesi, dizinin son haftalarda yaşadığı çalkantılı süreç düşünüldüğünde ayrıca dikkat çekti.

Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm, AB'de 7,06 alarak Kızılcık Şerbeti'ne 5. sezonun en yüksek reytingini getirdi.

Yeni senaristlerin yazdığı 143. bölüm, AB'de 7,06 alarak Kızılcık Şerbeti'ne 5. sezonun en yüksek reytingini getirdi.

Turgut'un sevincinin nedeni, cuma akşamı ekrana gelen 143. bölüm. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçmişti.

Yeni ekibin ilk bölümü Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de ise 6,66 reyting aldı. Bir hafta önceye göre AB'deki artış 1,80 puanı buldu ve dizi üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

Üstelik bu rakamlar, 18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bıraktı. Zirvedeki Taşacak Bu Deniz ile AB'deki fark da bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.

Sezonun ilk haftalarında 5. sıraya kadar düşen dizi için Turgut, haziranda "Feyza giderse dizi bitebilir" demişti.

Sezonun ilk haftalarında 5. sıraya kadar düşen dizi için Turgut, haziranda "Feyza giderse dizi bitebilir" demişti.

Turgut'un 'geri geldik' vurgusu boşuna değil. Kadrosu neredeyse tamamen değişen Kızılcık Şerbeti, sezonu zirvede açsa da sonraki haftalarda hızla kan kaybetmişti. 25 Eylül'de AB'de 4,55'e gerileyen dizi, 2 Ekim'de Total'de 5. sıraya kadar düşmüştü.

Bu düşüş, Turgut'un haziranda Fatih Altaylı'nın programında söylediği sözleri de akıllara getirmişti. Yapımcı, Nilay'ı canlandıran ve senarist Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek için 'Feyza giderse dizi bitebilir' demişti. Ancak Feyza Civelek 5. sezonda kadroda yer almadı, ardından iki senarist de diziye veda etti.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son iki haftadaki reytingleri:

9 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (3)

AB: 5,26 (2)

ABC1: 5,55 (2)

16 Ekim (143. bölüm)

TOTAL: 6,07 (2)

AB: 7,06 (2)

ABC1: 6,66 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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