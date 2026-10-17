Kızılcık Şerbeti 7 Reytingi Aşınca Yapımcı Faruk Turgut'tan İddialı Paylaşım Geldi

Turgut'un sevincinin nedeni, cuma akşamı ekrana gelen 143. bölüm. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçmişti.

Yeni ekibin ilk bölümü Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de ise 6,66 reyting aldı. Bir hafta önceye göre AB'deki artış 1,80 puanı buldu ve dizi üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

Üstelik bu rakamlar, 18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bıraktı. Zirvedeki Taşacak Bu Deniz ile AB'deki fark da bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.