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Taşacak Bu Deniz Zirvede, Kızılcık Şerbeti Resmen Uçtu: 16 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz Zirvede, Kızılcık Şerbeti Resmen Uçtu: 16 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 10:29
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16 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı.

Cuma akşamının reyting yarışında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken, yeni senarist ekibiyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç kategoride birden yükselişe geçti. Peki yeni senaristlerin etkisi rakamlara nasıl yansıdı?

İşte 16 Ekim Cuma reyting sonuçları...

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Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,95 ve ABC1'de 10,35 alarak cuma akşamının zirvesinde kaldı.

Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,95 ve ABC1'de 10,35 alarak cuma akşamının zirvesinde kaldı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun 3. bölümüyle üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

Dizi Total'de 9,95 reyting alarak geçen haftaya göre 0,48 puan yükseldi. ABC1'de ise 0,56 puanlık artışla 10,35'e çıktı ve 10 barajını yeniden aştı.

Ancak AB kategorisinde tablo farklıydı. Taşacak Bu Deniz burada 8,18 reyting aldı ve 0,56 puan geriledi. Geçen cuma üç kategoride de kan kaybeden dizi, bu hafta iki kategoride toparlanmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı ilk bölümle AB'de 1,80 puan yükselerek 7,06'ya çıktı.

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı ilk bölümle AB'de 1,80 puan yükselerek 7,06'ya çıktı.

Show TV'nin 5. sezonundaki Kızılcık Şerbeti ise gecenin en çarpıcı yükselişine imza attı. Dizi, 5. sezonun 5. bölümüyle üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti Total'de 6,07 reyting alarak 1,34 puan, AB'de 7,06 ile 1,80 puan, ABC1'de ise 6,66 ile 1,11 puan yükseldi. Böylece dizi AB'de 2 puana yakın bir artış yakaladı. Geçen hafta Total'de üçüncü sırada kalan dizi, bu kez ikinciliğe yükseldi.

Üstelik bu yükseliş, yeni senaristlerin kaleme aldığı ilk bölümde geldi. Dizinin jeneriğinden 5 sezondur senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün adı silinmiş, Nursema ise bölümde flashback sahneleriyle ekrana dönmüştü.

AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark 3,48 puandan 1,12 puana indi.

AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark 3,48 puandan 1,12 puana indi.

Geçen hafta AB kategorisinde iki dizi arasında 3,48 puanlık bir fark bulunuyordu. Taşacak Bu Deniz'in gerilemesi ve Kızılcık Şerbeti'nin sıçramasıyla bu fark 1,12 puana kadar düştü.

Total'de iki dizi arasındaki fark 4,74 puandan 3,88 puana geriledi. ABC1'de de fark 4,24 puandan 3,69 puana indi. Liderlik değişmese de cuma akşamlarında kıyasıya bir rekabetin kapısı aralandı.

Yeni bölüm izleyicilerin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok seyirci, yeni senaristlerin yazdığı bölümün 'diziye ilaç gibi geldiğini' savundu. Görünen o ki bu olumlu tepki reytinglere de yansıdı. Gözler şimdi Kızılcık Şerbeti'nin bu yükselişi önümüzdeki cuma da sürdürüp sürdüremeyeceğine çevrildi.

İşte 16 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (2. sezon 3. bölüm)

TOTAL: 9,95 (1)

AB: 8,18 (1)

ABC1: 10,35 (1)

Kızılcık Şerbeti (5. sezon 5. bölüm)

TOTAL: 6,07 (2)

AB: 7,06 (2)

ABC1: 6,66 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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