Taşacak Bu Deniz Zirvede, Kızılcık Şerbeti Resmen Uçtu: 16 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu
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16 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı.
Cuma akşamının reyting yarışında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken, yeni senarist ekibiyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti üç kategoride birden yükselişe geçti. Peki yeni senaristlerin etkisi rakamlara nasıl yansıdı?
İşte 16 Ekim Cuma reyting sonuçları...
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Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,95 ve ABC1'de 10,35 alarak cuma akşamının zirvesinde kaldı.
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Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı ilk bölümle AB'de 1,80 puan yükselerek 7,06'ya çıktı.
AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark 3,48 puandan 1,12 puana indi.
İşte 16 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Taşacak Bu Deniz (2. sezon 3. bölüm)
TOTAL: 9,95 (1)
AB: 8,18 (1)
ABC1: 10,35 (1)
Kızılcık Şerbeti (5. sezon 5. bölüm)
TOTAL: 6,07 (2)
AB: 7,06 (2)
ABC1: 6,66 (2)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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