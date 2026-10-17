Taşacak Bu Deniz Zirvede, Kızılcık Şerbeti Resmen Uçtu: 16 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Show TV'nin 5. sezonundaki Kızılcık Şerbeti ise gecenin en çarpıcı yükselişine imza attı. Dizi, 5. sezonun 5. bölümüyle üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti Total'de 6,07 reyting alarak 1,34 puan, AB'de 7,06 ile 1,80 puan, ABC1'de ise 6,66 ile 1,11 puan yükseldi. Böylece dizi AB'de 2 puana yakın bir artış yakaladı. Geçen hafta Total'de üçüncü sırada kalan dizi, bu kez ikinciliğe yükseldi.

Üstelik bu yükseliş, yeni senaristlerin kaleme aldığı ilk bölümde geldi. Dizinin jeneriğinden 5 sezondur senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün adı silinmiş, Nursema ise bölümde flashback sahneleriyle ekrana dönmüştü.