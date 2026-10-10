Taşacak Bu Deniz Kan Kaybetti, Kızılcık Şerbeti Direniyor: 9 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için zorlu bir hafta geride kaldı. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölümle projeden ayrılacağı açıklandı, yapım şirketi Gold Film'den de ayrılığa ilişkin bir açıklama geldi. Bunun öncesinde kadrosunda büyük değişikliğe giden dizi, sezona birçok yeni yüzle başlamıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen 142. bölüm, reytinglerde yükselişle karşılandı. Kızılcık Şerbeti Total'de 4,73 reytingle üçüncü, AB'de 5,26 ve ABC1'de 5,55 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Geçen hafta 141. bölümle Total'de 4,47, AB'de 4,91, ABC1'de 4,87 alan dizi, üç kategoride de puanını artırdı. En dikkat çekici yükseliş ise 0,68 puanla ABC1'de yaşandı.