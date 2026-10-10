Taşacak Bu Deniz Kan Kaybetti, Kızılcık Şerbeti Direniyor: 9 Ekim Cuma Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
9 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı.
Taşacak Bu Deniz 33. bölümüyle üç kategoride de zirvede yer aldı ama geçen haftaya göre puan kaybetti. Senaristlerinin ayrılığının açıklandığı haftada Kızılcık Şerbeti ise üç kategoride de yükseldi. AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı.
İşte 9 Ekim Cuma reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti, 142. bölümüyle ABC1'de 0,68 puan artışla ikinci sıraya yükseldi.
İşte 9 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Taşacak Bu Deniz (33. bölüm)
TOTAL: 9,47 (1)
AB: 8,74 (1)
ABC1: 9,79 (1)
Kızılcık Şerbeti (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (3)
AB: 5,26 (2)
ABC1: 5,55 (2)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın