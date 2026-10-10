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Taşacak Bu Deniz Kan Kaybetti, Kızılcık Şerbeti Direniyor: 9 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Taşacak Bu Deniz Kan Kaybetti, Kızılcık Şerbeti Direniyor: 9 Ekim Cuma Reyting Sonuçları

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 10:39
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9 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı.

Taşacak Bu Deniz 33. bölümüyle üç kategoride de zirvede yer aldı ama geçen haftaya göre puan kaybetti. Senaristlerinin ayrılığının açıklandığı haftada Kızılcık Şerbeti ise üç kategoride de yükseldi. AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı.

İşte 9 Ekim Cuma reyting sonuçları...

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Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 33. bölümüyle Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de ise 9,79 reyting aldı.

Dizi geçen hafta 2. sezonun ilk bölümüyle Total'de 10,13, AB'de 9,44, ABC1'de 10,36 reytinge ulaşmıştı. Bir hafta içinde Total'de 0,66, AB'de 0,70, ABC1'de ise 0,57 puanlık düşüş yaşandı.

Ancak tablonun bir de diğer yüzü var. Geçen hafta AB ve ABC1'de milli maçın gerisinde ikinci sırada kalan Taşacak Bu Deniz, bu kez üç kategoride de günü zirvede tamamladı. Yani dizi puan kaybetse de liderliğini kimseye bırakmadı.

Kızılcık Şerbeti, 142. bölümüyle ABC1'de 0,68 puan artışla ikinci sıraya yükseldi.

Kızılcık Şerbeti, 142. bölümüyle ABC1'de 0,68 puan artışla ikinci sıraya yükseldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için zorlu bir hafta geride kaldı. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölümle projeden ayrılacağı açıklandı, yapım şirketi Gold Film'den de ayrılığa ilişkin bir açıklama geldi. Bunun öncesinde kadrosunda büyük değişikliğe giden dizi, sezona birçok yeni yüzle başlamıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen 142. bölüm, reytinglerde yükselişle karşılandı. Kızılcık Şerbeti Total'de 4,73 reytingle üçüncü, AB'de 5,26 ve ABC1'de 5,55 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Geçen hafta 141. bölümle Total'de 4,47, AB'de 4,91, ABC1'de 4,87 alan dizi, üç kategoride de puanını artırdı. En dikkat çekici yükseliş ise 0,68 puanla ABC1'de yaşandı.

İşte 9 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (33. bölüm)

TOTAL: 9,47 (1)

AB: 8,74 (1)

ABC1: 9,79 (1)

Kızılcık Şerbeti (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (3)

AB: 5,26 (2)

ABC1: 5,55 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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