"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Nasıl Çıkarıldığını İlk Kez Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, diziden ölerek çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ayşe Arman'ın programına konuk olan Karakoç, karakterinin kazada öldürüleceğinden haberi olmadığını söyledi. Oyuncu, yapımcıyla yeni sezon için her konuda anlaştığını ve tatildeyken yapımdan acil bir telefon aldığını anlattı.
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Ceren Karakoç, dört sezon boyunca hayat verdiği Nursema'nın kazada öldürüleceğine dair kendisine hiçbir bilgi gelmediğini söyledi.
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Karakoç'un anlattıklarına göre yapımcıyla her konuda anlaşılmış, "Ağustos ayında görüşürüz" denilerek vedalaşılmıştı.
Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla ilgili daha önce dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı.
Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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