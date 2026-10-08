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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Nasıl Çıkarıldığını İlk Kez Anlattı

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Nasıl Çıkarıldığını İlk Kez Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 16:44
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, diziden ölerek çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ayşe Arman'ın programına konuk olan Karakoç, karakterinin kazada öldürüleceğinden haberi olmadığını söyledi. Oyuncu, yapımcıyla yeni sezon için her konuda anlaştığını ve tatildeyken yapımdan acil bir telefon aldığını anlattı.

KAYNAK: Ayşe Arman

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Ceren Karakoç, dört sezon boyunca hayat verdiği Nursema'nın kazada öldürüleceğine dair kendisine hiçbir bilgi gelmediğini söyledi.

Ceren Karakoç, dört sezon boyunca hayat verdiği Nursema'nın kazada öldürüleceğine dair kendisine hiçbir bilgi gelmediğini söyledi.

Ayşe Arman'ın programına konuk olan Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden ölerek çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Arman'ın 'Yahu bizim Nursema'mıza ne oldu?' sorusuna Karakoç önce ölçülü bir yanıt verdi: 'Her şeyin bir sonu vardır. Nursema'nın da sonu bu şekilde oldu diyeyim.'

Arman, 'Kazada öldürüleceğini bilmiyorsun, öyle mi?' diye sorunca Karakoç işin aslını açıkladı: 'Yok. Yani böyle bir bilgi yok, gelmedi.'

Karakoç, dizinin 28 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümünden beri kadrodaydı. Bu sözleri, vedanın oyuncunun kendi planı dışında gerçekleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karakoç'un anlattıklarına göre yapımcıyla her konuda anlaşılmış, "Ağustos ayında görüşürüz" denilerek vedalaşılmıştı.

Karakoç'un anlattıklarına göre yapımcıyla her konuda anlaşılmış, "Ağustos ayında görüşürüz" denilerek vedalaşılmıştı.

Ayşe Arman, bir sonraki sezon için kontrat imzalayıp imzalamadığını sordu. Karakoç da yapımcısıyla görüşmeye gittiğini anlattı. 'Sevgili Faruk Bey' diye andığı yapımcının kendisine 'Devam ediyoruz' dediğini aktardı ve şöyle devam etti: ''Tamam' dedim, her şeyde anlaştık. 'İyi tatiller, Ağustos ayında görüşürüz' dedik. Ve ben tatile çıktım.'

Arman'ın 'Bu akılalmaz bir şey değil mi? Sonra ne oldu?' sorusuyla hikayenin kırılma noktasına gelindi. Karakoç, tatildeyken yapımdan arandığını anlattı. O gün kendisini aciliyetle çağırmalarının bir sebebi olduğunu hemen düşündüğünü söyledi. Ayşe Arman ise 'Senin işine son verildi' diyerek sözü tamamladı.

Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla ilgili daha önce dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı.

Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla ilgili daha önce dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı.

Karakoç'un ayrılığı ağustosta duyurulmuştu. Oyuncu o dönem sosyal medyada bir veda mesajı paylaştı. Mesajdaki 'Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor' cümlesi izleyicilerin gözünden kaçmadı ve 'Diziden çıkarıldı mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

Ardından Müge Dağıstanlı, Elele'deki köşesinde ayrılığın perde arkasına dair bir iddiada bulundu. Dağıstanlı'ya göre Karakoç 9 Temmuz'da diziden daha önce ayrılan Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Özge Özacar'la buluştu. Birlikte çektirdikleri fotoğrafı 'Dostlar' notuyla paylaştı. Dağıstanlı, bu paylaşımın Nursema için ölüm senaryosu yazılmasına yol açtığını öne sürdü.

Ceren Karakoç ise programda yalnızca yaşadığı süreci anlattı ve bu iddiaya dair bir yorum yapmadı. Öte yandan Karakoç'un ayrılığıyla, dizide ilk bölümden beri kesintisiz kadroda olan isim sayısı ikiye düşmüştü: Evrim Alasya ve Barış Kılıç.

Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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