"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden Nasıl Çıkarıldığını İlk Kez Anlattı

Ayşe Arman'ın programına konuk olan Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden ölerek çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Arman'ın 'Yahu bizim Nursema'mıza ne oldu?' sorusuna Karakoç önce ölçülü bir yanıt verdi: 'Her şeyin bir sonu vardır. Nursema'nın da sonu bu şekilde oldu diyeyim.'

Arman, 'Kazada öldürüleceğini bilmiyorsun, öyle mi?' diye sorunca Karakoç işin aslını açıkladı: 'Yok. Yani böyle bir bilgi yok, gelmedi.'

Karakoç, dizinin 28 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümünden beri kadrodaydı. Bu sözleri, vedanın oyuncunun kendi planı dışında gerçekleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.