En İyi Lastik Markaları - 2026

Lastik alırken çoğumuz önce markaya ve fiyata bakıyoruz. Oysa aracımıza uygun ölçüleri, yük ve hız endekslerini bilmek de en az marka seçimi kadar önemli. Yanlış ebatta bir lastik almak sürüş konforunu etkileyebileceği gibi güvenlik açısından da sorun yaratabilir.

Lastiğin yan tarafında gördüğünüz rakamlar ve harfler aslında ihtiyacınız olan bilgilerin büyük bölümünü veriyor. Üretim tarihinden jant ölçüsüne kadar pek çok ayrıntıyı bu işaretlerden öğrenebilirsiniz.

205/55 R16 Ne Anlama Gelir?

Lastiklerin üzerinde sıkça gördüğümüz 205/55 R16 gibi ifadeler ilk bakışta karışık gelebilir. Aslında her rakamın ve harfin ayrı bir anlamı var.

205, lastiğin genişliğini milimetre cinsinden gösteriyor. 55 ise yanak yüksekliğinin lastik genişliğine oranını ifade ediyor. Yani bu örnekte yanak yüksekliği, genişliğin yüzde 55’i kadar. R harfi lastiğin radyal yapıda olduğunu, 16 ise lastiğin takılacağı jantın inç cinsinden çapını belirtiyor.

Lastiğin yanak yüksekliği azaldıkça direksiyon tepkileri daha belirgin hissedilebilir. Buna karşılık çukurlu yollarda ve kasislerde konfor azalabilir. Bu nedenle yalnızca görünüşünü beğendiğiniz için farklı ölçülerde lastik taktırmak doğru değil.

Aracınıza uygun lastik ölçülerini kullanım kılavuzundan veya sürücü kapısının iç kısmındaki etiketten öğrenebilirsiniz. Üreticinin izin vermediği ölçüler, hız göstergesinin doğruluğunu ve aracın yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir.

Lastikteki DOT Kodu Üretim Tarihini Nasıl Gösterir?

Bir lastiğin ne zaman üretildiğini öğrenmek için üzerindeki DOT koduna bakmanız yeterli. Bu kodun sonunda bulunan dört rakam, lastiğin üretildiği haftayı ve yılı gösteriyor.

Örneğin 3825 yazan bir lastik, 2025 yılının 38. haftasında üretilmiş demek. Peki üretim tarihi neden önemli?

Çünkü lastikler hiç kullanılmasa bile zamanla yaşlanıyor. Kauçuk yapısında meydana gelen değişimler, uzun vadede lastiğin performansını etkileyebiliyor. Bu nedenle birçok üretici, kullanım süresi ilerleyen lastiklerin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Michelin gibi üreticiler beşinci yıldan itibaren uzman kontrolüne ve üretim tarihinden itibaren onuncu yılda değişime ilişkin tavsiyelerde bulunuyor.

Ancak üretim tarihi eski olan her lastiğin otomatik olarak kullanılamaz hâle geldiğini düşünmeyin. Nasıl saklandığı, ne kadar kullanıldığı ve fiziksel durumu da önemli. Alışveriş sırasında DOT kodunu kontrol etmek, lastiğin geçmişi hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Yük ve Hız Endeksi Harfleri Neyi İfade Eder?

Lastik ölçüsünün hemen yanında 91V veya 94W gibi ifadeler görebilirsiniz. Buradaki sayı lastiğin taşıyabileceği azami yükü, harf ise hız sınırını belirtiyor.

Örneğin 91 yük endeksi, lastik başına 615 kilogram taşıma kapasitesine karşılık geliyor. Hız endekslerinde ise T 190 km/sa, H 210 km/sa, V 240 km/sa ve W 270 km/sa anlamına geliyor.

Tabii bu rakamlar aracınızı o hızlarda kullanmanız gerektiğini göstermiyor. Lastiğin belirlenen şartlarda dayanabileceği üst sınırları ifade ediyor.

Aracınızın üreticisi tarafından belirtilen yük ve hız endekslerine uygun lastik seçmelisiniz. Daha düşük değerlerde bir ürün kullanmak güvenlik sorunlarına neden olabilir. Kış lastiklerine ilişkin özel istisnalar bulunabildiği için farklı endeks düşünüyorsanız üretici tavsiyelerini ve geçerli kuralları da kontrol edin.