Nursema'nın 1. ve 4. Kocası Anne Yarısı'nda Buluştu! Çektikleri Kızılcık Şerbeti Parodisi Güldürdü
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın zorla evlendirildiği ilk eşi İbrahim'i canlandıran Berkay Akdemir ile daha sonra evlendiği imam İlhami'ye hayat veren Fatih Gühan, bu kez Anne Yarısı'nda buluştu. Aynı dizide rol alan ikili, karavanda çektikleri videoda birbirlerini nereden tanıdıklarını bulmaya çalışırken Nursema'ya yaptıkları göndermelerle güldürdü.
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Kızılcık Şerbeti'nin farklı sezonlarında Nursema'nın hayatına giren iki karakter, yıllar sonra başka bir dizinin setinde bir araya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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