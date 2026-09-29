article/comments
article/share
Haberler
TV
Nursema'nın 1. ve 4. Kocası Anne Yarısı'nda Buluştu! Çektikleri Kızılcık Şerbeti Parodisi Güldürdü

Nursema'nın 1. ve 4. Kocası Anne Yarısı'nda Buluştu! Çektikleri Kızılcık Şerbeti Parodisi Güldürdü

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın zorla evlendirildiği ilk eşi İbrahim'i canlandıran Berkay Akdemir ile daha sonra evlendiği imam İlhami'ye hayat veren Fatih Gühan, bu kez Anne Yarısı'nda buluştu. Aynı dizide rol alan ikili, karavanda çektikleri videoda birbirlerini nereden tanıdıklarını bulmaya çalışırken Nursema'ya yaptıkları göndermelerle güldürdü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin farklı sezonlarında Nursema'nın hayatına giren iki karakter, yıllar sonra başka bir dizinin setinde bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin farklı sezonlarında Nursema'nın hayatına giren iki karakter, yıllar sonra başka bir dizinin setinde bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunda Nursema'nın ailesinin zoruyla evlendirildiği İbrahim karakterine hayat veren Berkay Akdemir ile Nursema'nın daha sonra evlendiği imam İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın kadrosunda buluştu. İkilinin bu tesadüfü ise eğlenceli bir Kızılcık Şerbeti parodisine dönüştü.

Anne Yarısı setindeki karavanda kamera karşısına geçen Akdemir ve Gühan, birbirlerini bir yerden tanıdıklarını düşünüyor ancak nerede karşılaştıklarını bir türlü hatırlayamıyormuş gibi yaptıkları bir video çekti.

Sohbet sırasında Berkay Akdemir'in karşısındaki isme “Sen imam değil miydin ya? Ben senin cuma namazına geldim sanki” demesiyle Kızılcık Şerbeti'ndeki İlhami karakterine ilk gönderme geldi.

İkilinin konuşması ilerledikçe göndermeler daha da belirginleşti. İstanbul'da bulunup bulunmadıklarını sorgulayan oyuncular, sonunda köşedeki “büyük, beyaz” bir evden söz etmeye başladı. Asıl gönderme ise evin kızından bahsedilmesiyle geldi.

Fatih Gühan'ın “Onların bir kızı vardı” sözlerinin ardından ikili bu kez birbirlerine aynı soruyu yöneltti:

“Sen nereden biliyorsun o kızı?”

Böylece Kızılcık Şerbeti'nde farklı dönemlerde Nursema'yla evlenen iki karakteri canlandıran Berkay Akdemir ve Fatih Gühan, yıllar sonra Anne Yarısı setinde buluşmalarını eski rollerine göndermelerle esprili bir videoya dönüştürdü.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın