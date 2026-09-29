Nursema'nın 1. ve 4. Kocası Anne Yarısı'nda Buluştu! Çektikleri Kızılcık Şerbeti Parodisi Güldürdü

Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunda Nursema'nın ailesinin zoruyla evlendirildiği İbrahim karakterine hayat veren Berkay Akdemir ile Nursema'nın daha sonra evlendiği imam İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın kadrosunda buluştu. İkilinin bu tesadüfü ise eğlenceli bir Kızılcık Şerbeti parodisine dönüştü.

Anne Yarısı setindeki karavanda kamera karşısına geçen Akdemir ve Gühan, birbirlerini bir yerden tanıdıklarını düşünüyor ancak nerede karşılaştıklarını bir türlü hatırlayamıyormuş gibi yaptıkları bir video çekti.

Sohbet sırasında Berkay Akdemir'in karşısındaki isme “Sen imam değil miydin ya? Ben senin cuma namazına geldim sanki” demesiyle Kızılcık Şerbeti'ndeki İlhami karakterine ilk gönderme geldi.

İkilinin konuşması ilerledikçe göndermeler daha da belirginleşti. İstanbul'da bulunup bulunmadıklarını sorgulayan oyuncular, sonunda köşedeki “büyük, beyaz” bir evden söz etmeye başladı. Asıl gönderme ise evin kızından bahsedilmesiyle geldi.

Fatih Gühan'ın “Onların bir kızı vardı” sözlerinin ardından ikili bu kez birbirlerine aynı soruyu yöneltti:

“Sen nereden biliyorsun o kızı?”

Böylece Kızılcık Şerbeti'nde farklı dönemlerde Nursema'yla evlenen iki karakteri canlandıran Berkay Akdemir ve Fatih Gühan, yıllar sonra Anne Yarısı setinde buluşmalarını eski rollerine göndermelerle esprili bir videoya dönüştürdü.