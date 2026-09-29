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Tarihin En Büyük Sırlarından Biri: Yüzyıllar Önce Kaybolan Vikinglerin Gizemi Çözülüyor

Tarihin En Büyük Sırlarından Biri: Yüzyıllar Önce Kaybolan Vikinglerin Gizemi Çözülüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 18:10
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Grönland’a yaklaşık bin yıl önce yerleşen Vikingler, adada yaklaşık 500 yıl boyunca çiftlikler kurup kiliseler inşa ederek yaşamlarını sürdürdü. Ancak 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu topluluklardan geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. Yeni arkeolojik araştırmalar, Vikinglerin neden ortadan kaybolduğuna ilişkin tek bir neden yerine iklim değişikliği, ekonomik dönüşüm ve ticaret yollarındaki değişimlerin birlikte etkili olmuş olabileceğine işaret ediyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
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Vikingler Grönland’a daha sıcak bir iklim döneminde yerleşti

Vikingler Grönland’a daha sıcak bir iklim döneminde yerleşti

Vikinglerin Grönland’a yerleşimi yaklaşık MS 1000 yılında, Kuzey Atlantik’te sıcaklıkların görece yüksek olduğu Orta Çağ İklim Anomalisi döneminde gerçekleşti. Erik the Red öncülüğündeki yerleşimciler adanın güneybatısındaki fiyortlara yayılarak yüzlerce çiftlik kurdu. Hayvancılık önemli bir geçim kaynağı olsa da kış koşulları oldukça zorluydu; sığır, koyun, keçi ve atlar uzun kış aylarında kapalı alanlarda tutuluyordu.

Araştırmalar Vikinglerin yalnızca çiftçilik yapmadığını gösterdi

Araştırmalar Vikinglerin yalnızca çiftçilik yapmadığını gösterdi

Uzun süre Vikinglerin Grönland’da ağırlıklı olarak tarımla uğraştığı ve iklim soğuyunca hayatta kalamadığı düşünüldü. Ancak kemikler üzerinde yapılan izotop analizleri, zaman içerisinde beslenmenin karasal hayvanlardan deniz canlılarına, özellikle foklara doğru kaydığını ortaya koydu. Bu bulgular, Grönlandlı Vikinglerin değişen koşullara uyum sağladığını ve avcılık ile balıkçılığın yaşamlarında giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.

Mors dişleri Vikinglerin Avrupa ile bağlantısının merkezindeydi

Mors dişleri Vikinglerin Avrupa ile bağlantısının merkezindeydi

Yeni araştırmaların önemli bir bölümü ise mors dişlerine odaklanıyor. Avrupa’da lüks eşyaların üretiminde kullanılan mors fildişi, Grönlandlılar için önemli bir ticaret ürünüydü; karşılığında demir, kereste ve diğer ihtiyaç malzemeleri elde ediliyordu. 2024’te yayımlanan DNA araştırması, Vikinglerin mors avlamak için daha önce düşünülenden çok daha kuzeye, hatta Arktik Kanada’ya kadar ulaşmış olabileceğini gösterdi. Ancak Avrupa’da Afrika’dan gelen fil dişlerinin piyasaya girmesi, 1200’lerden itibaren Grönland’ın bu ticaretteki konumunu zayıflattı.

İklim, ticaret ve nüfus kaybı birleşince koloniler ortadan kalktı

İklim, ticaret ve nüfus kaybı birleşince koloniler ortadan kalktı

13. yüzyıldan itibaren başlayan Küçük Buzul Çağı, deniz yolculuklarını ve avcılığı zorlaştırırken Avrupa’daki ekonomik değişimler de Grönland’ın ticaretini olumsuz etkiledi. Avrupa ile bağlantıların zayıflaması, adaya ulaşan gemilerin azalması ve yerleşimlerin giderek daha kırılgan hale gelmesi süreci hızlandırmış olabilir. Batı Yerleşimi’nin 1300’lerin sonlarında çöktüğü düşünülürken, son kayıtlı Norveç-Grönland seferi 1410’da gerçekleşti; Doğu Yerleşimi’nin ise yaklaşık 1450’ye gelindiğinde boşaldığı kabul ediliyor. Vikinglerin adadan ayrılıp ayrılmadığı ya da ne kadarının hayatını kaybettiği ise hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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