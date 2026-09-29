Tarihin En Büyük Sırlarından Biri: Yüzyıllar Önce Kaybolan Vikinglerin Gizemi Çözülüyor

Yeni araştırmaların önemli bir bölümü ise mors dişlerine odaklanıyor. Avrupa’da lüks eşyaların üretiminde kullanılan mors fildişi, Grönlandlılar için önemli bir ticaret ürünüydü; karşılığında demir, kereste ve diğer ihtiyaç malzemeleri elde ediliyordu. 2024’te yayımlanan DNA araştırması, Vikinglerin mors avlamak için daha önce düşünülenden çok daha kuzeye, hatta Arktik Kanada’ya kadar ulaşmış olabileceğini gösterdi. Ancak Avrupa’da Afrika’dan gelen fil dişlerinin piyasaya girmesi, 1200’lerden itibaren Grönland’ın bu ticaretteki konumunu zayıflattı.