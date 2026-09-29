Tarihin En Büyük Sırlarından Biri: Yüzyıllar Önce Kaybolan Vikinglerin Gizemi Çözülüyor
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
Grönland’a yaklaşık bin yıl önce yerleşen Vikingler, adada yaklaşık 500 yıl boyunca çiftlikler kurup kiliseler inşa ederek yaşamlarını sürdürdü. Ancak 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu topluluklardan geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. Yeni arkeolojik araştırmalar, Vikinglerin neden ortadan kaybolduğuna ilişkin tek bir neden yerine iklim değişikliği, ekonomik dönüşüm ve ticaret yollarındaki değişimlerin birlikte etkili olmuş olabileceğine işaret ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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