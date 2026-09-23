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En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları

En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 13:13
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Kahvaltıda ekmeğin üstüne sürülen bir kaşık çikolatanın yeri ayrı bunu kabul edelim. Ama raflarda bu kadar çok seçenek varken hangisinin daha lezzetli, hangisinin içerik olarak daha iyi olduğunu anlamak da pek kolay değil. Fındık oranı, kullanılan yağ, şeker miktarı ve kakao oranı ürünün tadını da kıvamını da değiştiriyor. 

Peki en iyi sürülebilir çikolata hangisi, palm yağı içermeyen ürünler nasıl anlaşılır ve yüksek fındık oranı gerçekten fark yaratır mı? Şeker ilavesiz seçenekler ne anlama geliyor, bitter ürünler her zaman daha az şekerli mi? Nutella, Sarelle, Fiskobirlik Nuga, Torku Banada, Cebel, Züber, Gürsoy ve Karmelon gibi markaların öne çıkan ürünlerine baktık. Klasik tatlardan yüksek fındıklı ve şeker ilavesiz alternatiflere kadar farklı seçenekleri bir araya getirdik. Gelin kahvaltıların vazgeçilmezine dair tüm detayları birlikte öğrenelim…

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Sürülebilir Çikolata Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Sürülebilir Çikolata Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Fındık Oranı Nedir? Etikette Hangi Yüzde Aranmalı?

Fındık oranı yükseldikçe ürünün fındık tadı genellikle daha belirgin hale geliyor. Klasik kakaolu fındık kreması sevenler daha düşük oranlı ürünleri tercih ederken fındık tadını yoğun almak isteyenler daha yüksek yüzdelere bakabilir.

Örneğin Nutella ve Sarelle’nin klasik kakaolu ürünlerinde fındık oranı yüzde 13. Fiskobirlik Nuga’da bu oran yüzde 16’ya çıkıyor. Züber Nutzilla yüzde 36 fındık içerirken Cebel’in yüksek fındıklı kakaolu kremasında oran yüzde 50. Bu değerlere göre damak tadınıza uygun ürünü bulmanız daha kolay olabilir.

Palm Yağı İçeren ve İçermeyen Ürünler Nasıl Ayırt Edilir?

Üründe palm yağı kullanılıp kullanılmadığını anlamanın en kolay yolu yine içindekiler listesini okumak. Nutella’nın tarifinde palm yağı kullanılıyor. Sarelle ise güncel kakaolu fındık ezmesinde palm yağı yerine farklı bitkisel yağları tercih ediyor.

Züber Nutzilla, Cebel’in yüksek fındıklı kreması, Gürsoy’un bazı kakaolu ürünleri ve Pinduk’un yüzde 50 fındıklı kreması da palm yağı kullanılmayan alternatifler arasında. Ancak yalnızca “palm yağsız” ifadesine bakarak ürünün size daha uygun olduğuna karar vermek yerine fındık, şeker ve diğer yağları da birlikte okumak daha mantıklı.

Şeker Oranı Markalar Arasında Ne Kadar Değişir?

Klasik sürülebilir çikolataların birçoğunda şeker içindekiler listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Nutella, Sarelle ve Fiskobirlik Nuga gibi ürünlerde tatlılık daha belirgin. Bu yüzden şeker tüketimini sınırlamak isteyenlerin marka isminden çok ürün etiketine bakması gerekiyor.

Şeker ilavesiz ürünlerde ise tarif değişiyor. Züber Nutzilla tatlılığını hurmadan alıyor. Karmelon’un şeker ilavesiz kakaolu fındık kremasında ise maltitol kullanılıyor. Buradaki önemli ayrım şu: “şeker ilavesiz” yazması ürünün tamamen şekersiz olduğu anlamına gelmiyor. Hurma gibi doğal olarak şeker içeren malzemeler veya farklı tatlandırıcılar kullanılabiliyor.

En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları ve Tavsiyeleri: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları ve Tavsiyeleri: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Fındık Kremalı Sürülebilir Çikolatalar

  • Nutella: Klasik kakaolu fındık kreması tadını sevenlerin en kolay ulaşabildiği markalardan. Yüzde 13 fındık içeriyor. Kıvamı yumuşak ve kolay sürülüyor ancak tarifinde palm yağı kullanılıyor.

  • Sarelle: Yerli markalar arasında uzun süredir raflarda olan isimlerden. Kakaolu fındık ezmesinde yüzde 13 fındık kullanılıyor. Palm yağı yerine farklı bitkisel yağlarla hazırlanması markayı Nutella’dan ayıran noktalardan biri.

  • Fiskobirlik Nuga: Yüzde 16 fındık oranıyla klasik kakaolu fındık kremalarından biraz daha yüksek bir orana sahip. Fındık tadını biraz daha belirgin isteyenlerin bakabileceği ürünlerden.

  • Cebel: Farklı fındık oranlarına sahip kakaolu kremalar üretiyor. Yüzde 23 fındıklı ürünlerin yanında yüzde 50 fındıklı seçeneği de var. Özellikle fındığı daha yoğun hissetmek isteyenler yüksek oranlı ürüne bakabilir.

  • Züber Nutzilla: Klasik kakaolu kremalardan farklı bir tarif kullanıyor. Yüzde 36 fındık içeriyor ve tatlılığı hurmadan geliyor. Palm yağı kullanılmıyor.

Klasik kakaolu fındık kreması tavsiyesi isteyenler Nutella, Sarelle veya Fiskobirlik Nuga’ya bakabilir.

En İyi Bitter ve Yüksek Kakaolu Seçenekler

  • Sarelle: Bitter Fındık Ezmesi, klasik Sarelle’ye göre daha yoğun kakao tadına sahip. Fındık ve kakao birlikte kullanılıyor; ayrıca vegan olarak satılıyor. Tatlı kremalardan ziyade daha belirgin kakao tadı isteyenlere daha uygun olabilir.

  • Gürsoy: Bitter çikolatalı kakaolu fındık kremasında kakao tadı daha belirgin. Palm yağı kullanılmaması da ürünü farklılaştırıyor. Fındık ve bitter çikolata tadını bir arada isteyenler için bakılabilecek markalardan.

  • Fiskobirlik: Bitter Nuga, markanın klasik ürününden daha yoğun kakao tadı isteyenlere yönelik hazırlanıyor. Fındık oranı yüzde 16.

En İyi Şekersiz ve Düşük Kalorili Sürülebilir Çikolatalar

Bu kategoride ürün adları biraz kafa karıştırabiliyor. Piyasadaki birçok ürün aslında tamamen şekersiz değil; “şeker ilavesiz” olarak satılıyor. Bu iki ifade ayrımına dikkat etmek lazım.

  • Züber Nutzilla: Tatlılığını hurmadan alıyor. Tarifinde ayrıca eklenmiş sofra şekeri veya şurup yer almıyor. Bu nedenle ürünü doğrudan “şekersiz” diye tanımlamak yerine tatlılığını meyveden alan bir alternatif olarak düşünmek daha doğru.

  • Karmelon: Şeker ilavesiz kakaolu fındıklı kremasında tatlandırıcı kullanıyor. Palm yağı da kullanılmıyor. Tatlandırıcılı ürün tercih edenlerin içindekiler listesini okumaları iyi olur.

Şeker ilavesiz bir ürünün mutlaka düşük kalorili olacağını da düşünmemek gerekiyor. Fındık ve yağ içeren sürülebilir kremalar enerji açısından yoğun olabilir. Kalori takibi yapanların porsiyon miktarına da bakması gerekiyor.

En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Sürülebilir Çikolata Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

  • Sarelle: Kakaolu, bitter ve farklı fındık kreması çeşitleriyle geniş bir ürün ailesine sahip. Klasik ürünü daha geleneksel sürülebilir çikolata sevenlere, bitter ürünü ise daha yoğun kakao isteyenlere uygun.

  • Fiskobirlik: Nuga ailesinde klasik, bitter ve farklı aromalara sahip ürünler yer alıyor. Fındık üreticileri birliği olması nedeniyle marka özellikle fındık kreması tarafında uzun yıllardır biliniyor.

  • Torku: Banada adıyla farklı gramajlarda satılıyor. Büyük kavanoz seçenekleri nedeniyle özellikle evde düzenli tüketim yapanların sık karşılaştığı markalardan.

  • Cebel: Yüksek fındık oranına sahip ürünleriyle diğer klasik market markalarından ayrılıyor. Yüzde 50 fındıklı kakaolu kreması, fındığın tadını daha yoğun isteyenler için iyi bir alternatif.

  • Gürsoy: Fındık ürünlerinde uzmanlaşmış yerli markalardan. Kakaolu, sütlü ve bitter krema çeşitleri var. Palm yağı kullanmayan tarifleri de tercih sebebi olabiliyor.

Fiyat-Kalite Dengesiyle Öne Çıkan Yerli Seçenekler

  • Torku Banada ve Fiskobirlik Nuga, büyük gramajlı ürün arayanların bakabileceği markalar arasında. Cebel ise hem daha standart fındık oranına sahip hem de yüzde 50 fındıklı ürünleriyle farklı bütçelere göre seçim yapmayı kolaylaştırıyor.

Butik Üreticiler: Palm Yağsız ve Yüksek Fındıklı Yerli Ürünler

  • Pinduk, yüzde 50 fındıklı kakaolu kremasıyla bu grupta yer alıyor. Ürün palm yağı kullanılmadan hazırlanıyor. Cebel’in yüzde 50 fındıklı ürünü de benzer şekilde yüksek fındık isteyenlere uygun. Gürsoy markası ise kakaolu ve bitter seçenekleriyle daha çok çeşide sahip.

Sürülebilir Çikolata Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Palm Yağsız Ürüne Geçiş - 2026

Sürülebilir Çikolata Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Palm Yağsız Ürüne Geçiş - 2026

Palm Yağsız Ürüne Geçen Kullanıcılar Tat Farkını Nasıl Değerlendiriyor?

Kullanıcı yorumlarında palm yağsız ürünlere geçişte ilk konuşulan konu içerik olsa da satın almaya devam edip etmeme kararını çoğu zaman tat belirliyor. Sarelle’nin kakaolu ürününü tercih eden bazı kullanıcılar palm yağı kullanılmamasını olumlu bulurken ürünün alışıldık sürülebilir krema tadını korumasını da beğeniyor. Cebel’in yüksek fındıklı ürünlerinde ise daha yoğun fındık aroması ve kıvam sıkça olumlu değerlendiriliyor.

Züber Nutzilla’da tat biraz daha farklı. Hurmayla tatlandırıldığı için klasik şekerli kakaolu kremalarla aynı lezzeti vermiyor. Bu tadı sevenler ürünü tekrar tercih ederken bazı kullanıcılar hurma aromasını daha belirgin bulabiliyor. Palm yağsız ürüne geçerken yalnızca içerik değil, alışık olunan tat da önemli hale geliyor.

Yorumlara Göre Hangi Ürünler Soğukta Sertleşiyor?

Sürülebilir çikolataların kıvamı ortam sıcaklığına göre değişebiliyor. Özellikle buzdolabında tutulan ürünler daha sert hale geliyor ve ekmeğe sürmek zorlaşabiliyor. Nutella da ürünün serin ortamda veya buzdolabında tutulduğunda kıvamının sertleşebileceğini belirtiyor.

Sarelle Bitter gibi daha yoğun kıvamlı ürünleri sürmekte zorlanan kullanıcı yorumları da var. Yüksek fındıklı ve daha az akışkan ürünlerde bu durum daha çok hissedilebiliyor. Bu nedenle kavanozu nasıl saklamanız gerektiğini ambalajdaki bilgiye göre belirlemek daha iyi sonuç verir.

Çocuklu Ailelerin Sürülebilir Çikolata Tercihinde Belirleyici Kriter Nedir?

Kullanıcı yorumlarında çocuklu aileler için en önemli konulardan biri tadın çocuklar tarafından sevilmesi. Torku Banada, Fiskobirlik Nuga ve Cebel gibi markalarda çocukların ürünü severek tükettiğini belirten çok sayıda yorum var.

Bunun yanında aileler artık içindekiler listesine de daha fazla bakıyor. Fındık oranı, şeker miktarı, kullanılan yağ ve alerjen bilgileri seçimde etkili olabiliyor. Aslında en doğru ürünü bulmak için çocuğun yaşına, beslenmesine ve varsa alerjilerine göre ürün etiketini ayrıca kontrol etmek daha mantıklı olacaktır.

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Sürülebilir Çikolata Fiyat-Performans Rehberi

Sürülebilir Çikolata Fiyat-Performans Rehberi

Fiyat-performans tavsiyesi arayanlar Torku Banada, Fiskobirlik Nuga ve Cebel’in ürünlerini karşılaştırabilir. Daha yüksek fındık oranına öncelik verenler Cebel’in yüzde 50 fındıklı ürünü, Züber Nutzilla veya Pinduk gibi alternatiflere bakabilir. Bitter sevenler Sarelle ve Gürsoy’u, şeker ilavesiz ürün arayanlar ise Züber ve Karmelon’u karşılaştırabilir.

Burada en ucuz kavanozu seçmek yerine ne aradığınızı belirlemek daha mantıklı. Büyük gramaj mı, yüksek fındık oranı mı, palm yağsız tarif mi yoksa şeker ilavesiz ürün mü istediğinize karar verdiğinizde markaları karşılaştırmak çok daha kolay oluyor.

SSS: Sürülebilir Çikolata Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Sürülebilir Çikolata Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Sürülebilir Çikolata Markası Tavsiyeleri

Klasik ve kolay sürülen kakaolu fındık kreması isteyenler Nutella veya Sarelle’ye bakabilir. Yerli ve yaygın alternatif arayanlarda Torku Banada ile Fiskobirlik Nuga; fındık oranını daha yüksek isteyenlerde ise Cebel, Züber ve Pinduk öne çıkan seçenekler arasında.Bitter tat sevenler Sarelle Bitter ve Gürsoy Bitter’i deneyebilir. Şeker ilavesiz ürün isteyenler için Züber Nutzilla ve Karmelon farklı tariflere sahip.

Sürülebilir Çikolata Buzdolabında Saklanır mı?

Sürülebilir çikolatalar buzdolabında saklanmak zorunda değil. Serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde tutulmaları genellikle yeterli oluyor. Buzdolabına konulduğunda özellikle fındık ve yağ oranı yüksek ürünlerin kıvamı sertleşebilir ve ekmeğe sürmek zorlaşabilir.

Fındık Kreması ile Sürülebilir Çikolata Arasındaki Fark Nedir?

Fındık kreması ve sürülebilir çikolata ifadeleri benzer ürünler için kullanılsa da içerikleri aynı değil. Bazı fındık kremalarında fındık oranı oldukça yüksekken kakaolu sürülebilir ürünlerde şeker, kakao ve bitkisel yağ oranı daha belirgin olabiliyor. Örneğin yüzde 50 fındık içeren bir krema ile yüzde 13 fındıklı kakaolu bir ürün aynı tat ve kıvama sahip olmayacaktır.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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