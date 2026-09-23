Çorapların Bacaklarınızda İz Bırakması Ne Anlama Geliyor?
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Gün boyu çorap giydikten sonra ayak bileğinde ve bacakta kalan çizgiler çoğumuzun tanıdığı bir manzara. Çoğu kişi de bu izleri önemsemeden geçiştiriyor. Uzmanlara göre bu genellikle doğru bir refleks: İzler çoğu zaman zararsız ve uzun süre ayakta kalmanın ya da oturmanın doğal sonucu.
Ancak izin kendisi değil, ona eşlik eden başka belirtiler varsa tablo değişiyor!
Peki çorap izi ne zaman zararlı?
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Bacakta Çorap İzi Neden Olur?
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Çorap İzinin Neden Olduğu Anladık. Peki Zararlı mı?
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