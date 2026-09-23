Çorapların Bacaklarınızda İz Bırakması Ne Anlama Geliyor?

New Jersey'deki Hackensack University Medical Center'da damar cerrahı olan Dr. Katherine Teter, çorabı çıkardıktan sonra bacakta iz görenlerin panik yapmaması gerektiğini söylüyor. 'Bu oldukça yaygın bir durum. Özellikle günün büyük kısmını ayakta çalışarak ya da uzun süre oturarak geçirenlerde, yani bacakların aşağıda kaldığı pozisyonlarda görülüyor.'

Wisconsin'de aile hekimi olan Dr. Brintha Vasagar da aynı noktaya işaret ediyor: 'Çoğumuzun ya masa başı işi var ya da bütün gün ayaktayız. Kan bacaklarda birikiyor. Gayet mantıklı.'

Gün boyu ne oturuyor ne de ayakta duruyorsanız, açıklama çok daha basit olabilir: Çorabınız biraz fazla sıkıdır.

Vasagar bir başka yaygın nedeni daha ekliyor: susuz kalmak. Vücut yeterince su almadığında sıvı bacaklarda birikiyor, bu da şişliğe ve dolayısıyla çorap izlerine yol açıyor.