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Çorapların Bacaklarınızda İz Bırakması Ne Anlama Geliyor?

Çorapların Bacaklarınızda İz Bırakması Ne Anlama Geliyor?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 13:51
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Gün boyu çorap giydikten sonra ayak bileğinde ve bacakta kalan çizgiler çoğumuzun tanıdığı bir manzara. Çoğu kişi de bu izleri önemsemeden geçiştiriyor. Uzmanlara göre bu genellikle doğru bir refleks: İzler çoğu zaman zararsız ve uzun süre ayakta kalmanın ya da oturmanın doğal sonucu.

 Ancak izin kendisi değil, ona eşlik eden başka belirtiler varsa tablo değişiyor!

Peki çorap izi ne zaman zararlı?

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Bacakta Çorap İzi Neden Olur?

Bacakta Çorap İzi Neden Olur?

New Jersey'deki Hackensack University Medical Center'da damar cerrahı olan Dr. Katherine Teter, çorabı çıkardıktan sonra bacakta iz görenlerin panik yapmaması gerektiğini söylüyor. 'Bu oldukça yaygın bir durum. Özellikle günün büyük kısmını ayakta çalışarak ya da uzun süre oturarak geçirenlerde, yani bacakların aşağıda kaldığı pozisyonlarda görülüyor.'

Wisconsin'de aile hekimi olan Dr. Brintha Vasagar da aynı noktaya işaret ediyor: 'Çoğumuzun ya masa başı işi var ya da bütün gün ayaktayız. Kan bacaklarda birikiyor. Gayet mantıklı.'

Gün boyu ne oturuyor ne de ayakta duruyorsanız, açıklama çok daha basit olabilir: Çorabınız biraz fazla sıkıdır.

Vasagar bir başka yaygın nedeni daha ekliyor: susuz kalmak. Vücut yeterince su almadığında sıvı bacaklarda birikiyor, bu da şişliğe ve dolayısıyla çorap izlerine yol açıyor.

Çorap İzinin Neden Olduğu Anladık. Peki Zararlı mı?

Çorap İzinin Neden Olduğu Anladık. Peki Zararlı mı?

Uzmanlara göre çorap izi tek başına bir sorun değil. Tabloyu değiştiren şey, ize eşlik eden diğer belirtiler.

Bunların başında çorap giyilsin ya da giyilmesin devam eden bacak şişliği geliyor. Teter, buna ek olarak şu belirtilerin de doktora bildirilmesi gerektiğini söylüyor: 

  • Ayak bileği çevresinde koyulaşan cilt rengi (hiperpigmentasyon)

  • Belirgin varisler

  • Uzun süre ayakta durduktan sonra bacaklarda hissedilen ağrı ya da yorgunluk hissinin bacaklar yukarı kaldırılınca geçmesi.

Teter'e göre bunlar toplardamarlarla ilgili bir sorunun işareti olabiliyor.

Tek Bacakta Çıkması ve Zamanla Derinleşmesi Ayrı Bir Başlık

Tek Bacakta Çıkması ve Zamanla Derinleşmesi Ayrı Bir Başlık

Şişlik birkaç gün içinde geçmiyorsa aile hekimine başvurulması, bacak sıcak ya da daha şişkin hale geldiyse acilen doktora görünülmesi, nefes darlığı varsa ise vakit kaybetmeden acil yardım alınması öneriliyor. 

Vasagar'a göre en dikkat çekici uyarı işareti simetrinin bozulması. İzler yalnızca tek tarafta çıkıyorsa ya da bir bacakta belirgin biçimde daha kötüyse doktora görünmek gerekiyor.

'Vücudumuz dengede olmayı sever, simetrik olmayı sever. Bir taraf diğerinden farklıysa, bu genellikle bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir.'

İkinci uyarı işareti ise zaman içindeki değişim. Vasagar, ciddi vakalarda giderek kötüleşen çorap izlerinin böbrek hastalığı ya da kalp yetmezliği belirtisi olabileceğini söylüyor. Ancak buradaki kritik kelime 'giderek': İzler haftalar ve aylar geçtikçe daha derin görünüyorsa veya daha uzun süre kalmaya başladıysa durum farklı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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