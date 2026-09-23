Yay erkeği bir sohbete girdiğinde konunun nereye gideceğini kestirmek neredeyse imkansız hale gelir. Gezip gördüğü yerlerden, denediği yeni şeylerden ya da aklına takılan bir fikirden bahsederken etrafındakileri kendi hikayesinin içine çeker. En durgun bir anı bile birkaç cümleyle canlı bir sahneye çevirebilir.

Arkadaş grubunda genellikle 'hadi gidelim' diyen isim odur. Planlı bir akşamın aniden bambaşka bir maceraya dönüşmesinde çoğu zaman onun payı vardır. Rahat ve bağımsız tavrı, çevresindekilere de kendilerini serbest bırakma cesareti aşılar.

Onunla geçirilen bir akşamın nasıl bittiğini kimse tam olarak hatırlamaz, ama herkes anlatacak bir hikayeyle eve döner.