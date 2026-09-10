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Doğuştan Havalı 4 Burç: Onları Fark Etmemek İmkansız!

Doğuştan Havalı 4 Burç: Onları Fark Etmemek İmkansız!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 18:19
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Bazı insanlar havalı görünmek için çok çaba sarf eder ama bazılarımız bunu farkında bile olmadan yapar! Onların doğuştan gelen karizması, giyimlerinden konuşmalarına fark yaratan tarzları daima tüm dikkati toplar. Astrolojiye göre bazı burçlar doğuştan havalıdır! 

İşte tamamen kendine has bir hava taşıyan ve girdikleri her ortamda kolayca fark edilen o 4 burç.

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Akrep

Akrep

Akrep burcu, kendisi hakkında her şeyi herkese anlatmamasıyla bile dikkat çekebilir. Nerede ne söyleyeceğini bilmesi, gereksiz açıklamalara girmemesi ve karşısındaki insanı hemen hayatının merkezine almaması ona doğal bir gizem katar. Özellikle kalabalık ortamlarda herkes kendini anlatmaya çalışırken Akrep'in sessiz kalması bile başlı başına bir tavır haline gelebilir.

Üstelik Akrep, bir şeyi beğenmediğinde bunu uzun uzun anlatmak yerine mesafesini koymayı tercih edebilir. Ne yaptığını açıklamak zorunda hissetmemesi de onun havasını daha belirgin hale getiriyor. Bu yüzden Akrep'in karizması çoğu zaman konuşmaya başladığında değil, hiç konuşmadığında fark edilir. 

Zira gizemli havası, hep popüler hep merak edilen olmasını sağlar.

Terazi

Terazi

Terazi burcunun havası ise daha ilk bakışta kendini belli eder! Zarafeti sayesinde abartılı parçalar seçmeden de şık görünmeyi, bulunduğu ortama göre hareket ederken kendi tarzından vazgeçmemeyi iyi biliyor. Bir yere son dakika gitse bile sanki özellikle hazırlanmış gibi görünmesi de cabası.

Terazi'nin bir başka dikkat çeken tarafı ise insanlarla iletişiminde ölçüyü kaçırmaması. Herkesle samimi olmaya çalışmıyor ama soğuk da görünmüyor. Tam kararında bıraktığı bu mesafe, onun “fazla uğraşmadan havalı görünenler” listesinin en güçlü adaylarından biri olmasını sağlıyor.

Hep tarzı olan, hep kendi olan ve yaşadığı tüm kararsızlıklara rağmen dimdik kalandır çünkü o! 

Kova

Kova

Kova burcu için havalı olmak biraz da kimseye benzememek demek. Herkes aynı şeyi konuşurken o bambaşka bir konu açabilir ve herkes aynı şeyi yaparken tamamen farklı bir yol seçebilir. Üstelik bunu dikkat çekmek için değil, gerçekten öyle düşündüğü için yapar.

Kova'nın en havalı taraflarından biri de başkalarının ne düşündüğünü sürekli kontrol etmemesi. Bir ortamda herkesin onayını almaya çalışmadan kendi kararını verebilir. Bu yüzden Kova için “fazla uğraşmadan kendi havasını yaratan” burçlardan biri demek hiç de yanlış olmaz.

Zaten tam da bu yüzden Zodyak'ın en orijinal burcudur Kova! 

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcunun havası diğerlerinden biraz daha sessiz gelir. Gösteriş yapmadan kendini belli eder; özellikle konuşması, duruşu ve verdiği kararlar onda ciddi bir öz güven olduğunu hissettirir. Bir konuda fikri varsa sırf ortam öyle istiyor diye değiştirmemesi de dikkat çeken özelliklerinden biridir.

Üstelik Oğlak, herkesin peşinden koştuğu şeylerin peşinden gitmek zorunda bile hissetmez kendini. Bunun yerine planını yapar, kendi işine bakar ve çoğu zaman başkalarının dikkatini çekmek için ekstra bir şey yapmaz. 

Tam da bu nedenle onun havası ilk anda değil, tanıdıkça daha çok fark edilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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