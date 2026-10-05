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1914'te Yok Olmuştu: 840 Bin Ağaç Dikip İmkansızı Başardılar

1914'te Yok Olmuştu: 840 Bin Ağaç Dikip İmkansızı Başardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 18:09
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Brezilya'da Nicholas ve Raquel Locke çiftinin 2001'de kurduğu Guapiaçu Ekolojik Rezervi (REGUA), eski otlaklara diktiği fidanlarla Atlantik Ormanı'nı yeniden büyütüyor. Bu çalışma, Rio de Janeiro eyaletinde çoktan yok olmuş Güney Amerika tapirinin geri dönüşünün de önünü açtı.

İşte detaylar...

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Çiftin arazisi, uzun yıllar süren ağaç kesimi ve hayvancılık yüzünden ormanını neredeyse tamamen kaybetmişti.

Çiftin arazisi, uzun yıllar süren ağaç kesimi ve hayvancılık yüzünden ormanını neredeyse tamamen kaybetmişti.

Rio de Janeiro eyaletinin Cachoeiras de Macacu bölgesindeki bu arazide aile, sığır yetiştirmeyi bırakıp Atlantik Ormanı'na özgü fidanlar üretmeye başladı. Rezervin 2005'te kurulan fidanlığında bugün yılda yaklaşık 60 bin fidan yetişiyor ve 180'e kadar farklı ağaç türü üretiliyor.

Dikilen ağaç sayısı Şubat 2025'te 840 bine ulaşmıştı. Kasım 2025'te ise rezervde dikilen yerli fidan sayısı 1 milyonu buldu.

Yeni ağaçlar, birbirinden kopmuş orman parçalarını yeniden birleştirdi.

Yeni ağaçlar, birbirinden kopmuş orman parçalarını yeniden birleştirdi.

Ağaçlandırma çoğunlukla satın alınan eski otlaklarda yapıldı ve 600 hektardan fazla alan yeniden ormana döndü. Böylece birbirinden ayrı kalmış bitki ve hayvan toplulukları yeniden bağlantı kurabildi.

Rezervin alçak kesimindeki sulak alan ise 1982'de tarla ve otlağa çevrilmişti. Burası da yeniden canlandırıldı. Kapibara gibi hayvanlar kısa sürede geri döndü ve bu sulak alanda bugüne kadar 220'den fazla kuş türü kaydedildi.

Güney Amerika'nın en büyük kara memelisi olan tapir, 1914'te Rio de Janeiro eyaletinde yok olmuş kabul edilmişti.

Güney Amerika'nın en büyük kara memelisi olan tapir, 1914'te Rio de Janeiro eyaletinde yok olmuş kabul edilmişti.

Tapirler, aşırı avlanma ve orman kaybı yüzünden eyaletten silinmişti. Rezervde yeniden canlanan sulak alan, bu hayvanlar için uygun bir yaşam alanı oluşturdu.

Geri dönüş, 2017'de rezerve üç tapirin getirilmesiyle başladı. Program, Refauna projesi ile Rio de Janeiro Federal Enstitüsü'ndeki (IFRJ) yaban hayatı laboratuvarı tarafından yürütülüyor.

Tapirler artık rezervde doğal ortamında yavruluyor.

Tapirler artık rezervde doğal ortamında yavruluyor.

Hayvanlar ormana yerleştirilen kameralarla izleniyor. Rezervdeki ilk tapir yavrusu 2020'de doğdu. 2024 itibarıyla rezervin ormanlarına 15 tapir bırakılmış, bu süreçte 5 yavru dünyaya gelmişti.

Tapirlerin dönüşü ormana da yarıyor. Meyve yiyen bu hayvanlar tohumları uzaklara taşıdığı için 'ormanın bahçıvanı' diye anılıyor ve büyük ağaçların yeniden yetişmesine katkı sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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