1914'te Yok Olmuştu: 840 Bin Ağaç Dikip İmkansızı Başardılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilya'da Nicholas ve Raquel Locke çiftinin 2001'de kurduğu Guapiaçu Ekolojik Rezervi (REGUA), eski otlaklara diktiği fidanlarla Atlantik Ormanı'nı yeniden büyütüyor. Bu çalışma, Rio de Janeiro eyaletinde çoktan yok olmuş Güney Amerika tapirinin geri dönüşünün de önünü açtı.
İşte detaylar...
Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3 | Kaynak 4 | Kaynak 5 | Kaynak 6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftin arazisi, uzun yıllar süren ağaç kesimi ve hayvancılık yüzünden ormanını neredeyse tamamen kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni ağaçlar, birbirinden kopmuş orman parçalarını yeniden birleştirdi.
Güney Amerika'nın en büyük kara memelisi olan tapir, 1914'te Rio de Janeiro eyaletinde yok olmuş kabul edilmişti.
Tapirler artık rezervde doğal ortamında yavruluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın