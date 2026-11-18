İstanbul'da Deprem mi Oldu? İstanbul'da Hissedilen 5,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Romanya'nın Vrancea bölgesinde 18 Kasım sabahı yerel saatle 02.48'de meydana gelen deprem, başkent Bükreş'te güçlü hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremi 5,3 olarak duyururken sarsıntı Bulgaristan, Sırbistan, Moldova ve Ukrayna'da da algılandı. Türkiye'de ise İstanbul'un bazı bölgelerinden hafif sarsıntı bildirimleri geldi.
Gecenin ortasında gelen sarsıntıyı Bükreş'te 14 binden fazla kişi bildirdi.
Vrancea, 1977'de Romanya'da 1.500'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin de bölgesi.
Sarsıntı 600 kilometreyi aşkın mesafedeki İstanbul'a da ulaştı, bazı bölgelerde hafifçe hissedildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın