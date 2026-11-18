USGS verilerine göre deprem, Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısında, yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) derinliği 140 kilometre olarak açıkladı. EMSC'ye depremi hissedenlerden 14 binden fazla bildirim ulaştı.

Romanya'nın ulusal yer fiziği enstitüsü ise depremi 5,7 büyüklüğünde ve 120,8 kilometre derinlikte ölçtüğünü duyurdu. Acil Durumlar Dairesi'ne (DSU) göre iki kişi yaralandı, birkaç kişi panik atak geçirdi; yerinde yapılan incelemelerde maddi hasara rastlanmadı.

Covasna'daki bir görgü tanığı sarsıntının iki dalga hâlinde geldiğini söyledi. İlk dalga yaklaşık beş saniye sürdü ve daha güçlüydü. Tanığa göre duvardaki fotoğraflar ve raflardaki süs eşyaları yere düştü. Bükreş'te dördüncü kattaki bir kişi de sarsıntıyı güçlü hissettiğini aktardı.