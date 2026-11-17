AFAD Açıkladı: Van Gölü'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Sarsıntı Çevre İllerden de Hissedildi
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Deprem Van Gölü'nde, Gevaş'a 7,74 kilometre uzaklıkta saat 18.57'de kaydedildi.
Sarsıntı Van'ın yanı sıra Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de de hissedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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