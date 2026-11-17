Sarsıntı yalnızca Van'da değil, komşu illerde de hissedildi. Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari'den de depremin duyulduğu bildirildi.

Bölgede bu depremden önceki son sarsıntı 9 Kasım'da yaşanmıştı. AFAD kayıtlarına göre 1900'den bu yana Van ve çevresinde büyüklüğü 4 ve üzerinde olan 502 deprem meydana geldi. Van, 2011'de yıkıcı bir depremle sarsılmıştı.