Bir Ailenin 2004 Yılındaki Yılbaşı Eğlencesi Herkesi Duygulandırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugünlerde kimin evine gitseniz benzer bir manzarayla karşılaşırsınız: Krem rengi koltuklar, dev bir ayna, Instagram'dan çıkmış gibi görünen odalar...
Oysa bundan 10 yıl önce, her şey çok farklıydı. Evlerimizde benzer eşyalar olsa bile herkesin farklı bir ruhu, zevki, eğlencesi vardı. Renkler vardı bir kere! O eşya bununla uymaz, 'insanlar ne der' diye düşünmüyor, evlerimizi sadece sosyal medyaya göre düzenlemiyorduk.
E tabii bir de eğlencemiz vardı. Eğlencelerimiz, başkalarına göstermek için değil kendimizi mutlu etmek içindi.
2004 yılının yılbaşı gecesinde bir ailenin çektiği video, tam da bunu kanıtlar nitelikte.
İşte, 2004 yılından yılbaşı gecesi:
Bizi 2004'e, renkli yıllara ışınlayan video herkesi duygulandırdı.
Hayalimiz ne mi?
Videodaki en güzel detay...
Sonra hayat sarmamaya başladı.
Hayatın hayatladığı zamanlar.
👇🏻
Anıların içerik olmadığı zamanlar...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Bakalım biz yaşatabilecek miyiz ya da yaşatabiliyor muyuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın