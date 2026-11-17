Bugünlerde kimin evine gitseniz benzer bir manzarayla karşılaşırsınız: Krem rengi koltuklar, dev bir ayna, Instagram'dan çıkmış gibi görünen odalar...

Oysa bundan 10 yıl önce, her şey çok farklıydı. Evlerimizde benzer eşyalar olsa bile herkesin farklı bir ruhu, zevki, eğlencesi vardı. Renkler vardı bir kere! O eşya bununla uymaz, 'insanlar ne der' diye düşünmüyor, evlerimizi sadece sosyal medyaya göre düzenlemiyorduk.

E tabii bir de eğlencemiz vardı. Eğlencelerimiz, başkalarına göstermek için değil kendimizi mutlu etmek içindi.

2004 yılının yılbaşı gecesinde bir ailenin çektiği video, tam da bunu kanıtlar nitelikte.

Kaynak: TikTok / povoyku