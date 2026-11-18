İnemuri genellikle 'işte uyumak' diye çevrilse de daha doğru karşılığı 'uyurken orada olmak'. Trende, sınıfta, hatta alışveriş merkezinin merdivenlerinde uyuklayanlar Japonya'da Amerika ya da Avrupa'ya kıyasla çok daha sık görülüyor ve toplumda kabul görüyor.

Metroda ya da ofiste uyuklamak, çok çalışan birinin işareti olarak görülüyor. Patronun bunu teşvik ettiği bile oluyor. Derste uyumak o kadar hoş karşılanmasa da öğrencinin önceki gece geç saate kadar ders çalıştığı izlenimini veriyor.

Genel kural basit. Kimsenin yolunu kesmediğiniz ve çevreyi rahatsız etmediğiniz sürece uyumak sorun sayılmıyor.