Sorun, Java'da ikili veriyi metne dönüştüren bir rutinde yatıyor. Söz konusu girdi normalde programı çökertiyor. Ancak 2007'de ilk kez gösterilen 'heap grooming' tekniğiyle birleştirildiğinde, bellek bozulması sistemin ele geçirilmesine kadar gidebiliyor. New York Times, açığı bağımsız olarak yeniden üretti.

Calif CEO'su Thai Duong ise açığı gerçek bir saldırıya dönüştürmenin kolay olmayacağını belirtti. Bu nedenle yöneticilerin güncellemeyi acil olmayan bir takvime yayabileceğini söyledi. Yine de Duong'un NYT'ye eklediği not dikkat çekiyor: Açıkların 'çok uzun bir kuyruğu' oluyor.