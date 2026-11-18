Yapay Zekanın Bulduğu Java4Shell Açığı: Fortune 500'ün Yüzde 90'ının Kullandığı Yazılım Tehlikede
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Kurumsal dünyanın bel kemiği sayılan Java'da, bir yapay zekâ modeli sayesinde ciddi bir güvenlik açığı bulundu. ABD'li siber güvenlik girişimi Calif, OpenAI'ın bu ay piyasaya sürdüğü GPT-6 Cyber modeliyle 'Java4Shell' adını verdiği açığı tespit ettiğini 17 Kasım'da duyurdu. Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık yüzde 90'ı Java kullanıyor; Oracle yama yayımladı, ABD'nin siber güvenlik kurumu CISA da acil uyarı geçti.
Calif araştırmacısı Bruce Dang'a göre Java, "modern ekonominin atan kalbi".
Açığı tetikleyen girdi şaşırtıcı derecede basit: 64 "A" karakteri ve bir eşittir işareti.
Oracle sorunu kabul edip yama yayımladı, CISA kurumlardan Java envanterlerini taramalarını istedi.
Calif'in bir ay içinde yapay zekâyla bulduğu ikinci büyük açık: Geçen ay sıra PHP'deydi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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