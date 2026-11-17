Hukukçu Oğuz Demir, kişilerin rızası dışında üretilen sahte görüntü ve ses kayıtlarının başka bir suça konu olması beklenmeden başlı başına suç sayılmasını istedi. Şu an bu tür içerikler genellikle hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal ya da şantaj gibi suçlar üzerinden dolaylı yoldan cezalandırılabiliyor; Türk Ceza Kanunu'nda deepfake'e özel bir madde bulunmuyor.

Talep karşılık bulursa, birinin yüzüyle ya da sesiyle sahte kayıt üretilmesi tek başına yargılama konusu olabilecek. Etiketleme zorunluluğu ise bu içeriklerin gerçek sanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.