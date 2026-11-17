Adalet Bakanlığı Yapay Zeka Suçları İçin Harekete Geçti: 13. Yargı Paketi'nde Deepfake Düzenlemesi Var
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Adalet Bakanlığı, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlara karşı 13. Yargı Paketi'nde yeni düzenlemeler hazırlıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre paket kapsamında yapay zeka üretimi içeriklerin etiketlenmesi, deepfake ve dolandırıcılıkla mücadelenin artırılması hedefleniyor. Hukukçu Oğuz Demir ise rıza dışı üretilen sahte görüntü ve ses kayıtlarının başka bir suça bağlı olmadan müstakil suç sayılmasını istedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlar için 13. Yargı Paketi'ne yeni maddeler ekliyor.
Sahte görüntü ve ses kayıtları için hukukçu Oğuz Demir'den başka bir suça bağlı olmayan müstakil suç talebi geldi.
Bakan Akın Gürlek de paketin sosyal medyada kişisel veri satışı ve dolandırıcılığa karşı düzenleme içerdiğini açıkladı.
Sosyal medyadaki yaş düzenlemesinin yapay zeka araçlarına uygulanması ise şimdilik mümkün görünmüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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