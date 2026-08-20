Süresiz Nafaka Kalkıyor: 13. Yargı Paketi'nde Boşanmalarda Yeni Dönem

13. Yargı Paketi, ekim ayında Meclis'e sunulacak. Yapılan çalışmalara göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl gibi kısa bir süre sürmüş olsa dahi kadın lehine hükmedilecek nafaka süresi en az 5 yıl olarak uygulanacak. Daha uzun süreli evliliklerde ise boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka süresi belirlenecek. Kadının çalışamayacak durumda bulunması veya yaşının ilerlemiş olması gibi durumlarda, aile mahkemeleri hakim kararıyla daha uzun süreli nafaka ödenmesine karar verebilecek. Ancak ileri yaştaki kadınların ek nafaka süresi talep edebilmesi için, mevcut nafaka süresinin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvuruda bulunması gerekecek.

Daha önce karara bağlanmış ve kesinleşmiş yoksulluk nafakası dosyalarında ödemeler aniden durdurulmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hak sahiplerine 1 yıl daha ödeme yapılmaya devam edilecek.