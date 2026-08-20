Süresiz Nafaka Kalkıyor: 13. Yargı Paketi'nde Boşanmalarda Yeni Dönem
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Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka uygulamasına ilişkin iptal kararının ardından, meclis cephesinde yasal düzenleme mesaisi hız kazandı. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM sunulması planlanıyor. Hazırlanan pakette süresiz nafakaya dair düzenleme yer aldı.
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Süresiz nafakaya sınır geliyor: Nafaka süresi ne kadar olacak?
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Çekişmeli boşanmaya süre gelecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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