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Süresiz Nafaka Kalkıyor: 13. Yargı Paketi'nde Boşanmalarda Yeni Dönem

Süresiz Nafaka Kalkıyor: 13. Yargı Paketi'nde Boşanmalarda Yeni Dönem

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 17:07
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Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka uygulamasına ilişkin iptal kararının ardından, meclis cephesinde yasal düzenleme mesaisi hız kazandı. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM sunulması planlanıyor. Hazırlanan pakette süresiz nafakaya dair düzenleme yer aldı.

Kaynak: Habertürk/Buse Gençtürk

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Süresiz nafakaya sınır geliyor: Nafaka süresi ne kadar olacak?

Süresiz nafakaya sınır geliyor: Nafaka süresi ne kadar olacak?

13. Yargı Paketi, ekim ayında Meclis'e sunulacak. Yapılan çalışmalara göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl gibi kısa bir süre sürmüş olsa dahi kadın lehine hükmedilecek nafaka süresi en az 5 yıl olarak uygulanacak. Daha uzun süreli evliliklerde ise boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka süresi belirlenecek. Kadının çalışamayacak durumda bulunması veya yaşının ilerlemiş olması gibi durumlarda, aile mahkemeleri hakim kararıyla daha uzun süreli nafaka ödenmesine karar verebilecek. Ancak ileri yaştaki kadınların ek nafaka süresi talep edebilmesi için, mevcut nafaka süresinin bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvuruda bulunması gerekecek. 

Daha önce karara bağlanmış ve kesinleşmiş yoksulluk nafakası dosyalarında ödemeler aniden durdurulmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hak sahiplerine 1 yıl daha ödeme yapılmaya devam edilecek.

Çekişmeli boşanmaya süre gelecek.

Çekişmeli boşanmaya süre gelecek.

Yargı paketinin getirdiği bir diğer radikal değişiklik ise yargılama usullerinde yaşanacak. Çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürmesine yol açan tazminat, velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi uyuşmazlıklar ana davadan ayrılacak. Mahkemeler öncelikle çiftlerin boşanma hususundaki talebini karara bağlayarak evlilik birliğini hukuken sonlandıracak. Boşanma kararının ardından taraflar arasındaki mali ve velayet odaklı anlaşmazlıklar ayrı davalar şeklinde görülmeye devam edecek.

Son olarak, aile hukukundan doğan dava ve işlerin adli tatilde de görülmeye devam etmesi sağlanarak yargılamadaki gecikmelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımına ilişkin davalarda uygulanan 10 yıllık zamanaşımı süresi de yarı yarıya düşürülerek 5 yıl ile sınırlandırılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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