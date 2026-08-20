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Bakanlık 4 Çocuk Kıyafetinin Yasaklanmasına Karar Verdi

Bakanlık 4 Çocuk Kıyafetinin Yasaklanmasına Karar Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 13:46
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Ticaret Bakanlığı, 4 çocuk kıyafetinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Dört farklı ürünün ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığı tespit edildi. Yapılan detaylı teknik kontrollerde, bu ürünlerin üzerinde bulunan küçük aksesuarların kolayca yerinden koptuğu ve bebekler için doğrudan boğulma ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

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Bakanlık 4 çocuk kıyafetinin yasaklanmasına karar verdi.

Bakanlık 4 çocuk kıyafetinin yasaklanmasına karar verdi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre 4 çocuk kıyafetinin toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan denetimlerde çocuk-bebek giyim kategorisinde yer alan 4 farklı çocuk kıyafetinin risk taşıdığı belirtildi. akanlık, tespit edilen ürünlerin piyasaya arz edilmesini tamamen yasaklarken, halihazırda satışta olanların da hızlıca toplatılması talimatını verdi.

Kıyafetler neden toplatılıyor?

Kıyafetler neden toplatılıyor?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kıyafetlerin üzerinde çengelli iğnelerin bulunduğu belirtildi. bu ürünlerin üzerinde bulunan küçük aksesuarların kolayca yerinden koptuğu ve bebekler için doğrudan boğulma ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu ifade edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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