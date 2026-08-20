Bakanlık 4 çocuk kıyafetinin yasaklanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, 4 çocuk kıyafetinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Dört farklı ürünün ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığı tespit edildi. Yapılan detaylı teknik kontrollerde, bu ürünlerin üzerinde bulunan küçük aksesuarların kolayca yerinden koptuğu ve bebekler için doğrudan boğulma ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.