Bakanlık 4 Çocuk Kıyafetinin Yasaklanmasına Karar Verdi
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Ticaret Bakanlığı, 4 çocuk kıyafetinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Dört farklı ürünün ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığı tespit edildi. Yapılan detaylı teknik kontrollerde, bu ürünlerin üzerinde bulunan küçük aksesuarların kolayca yerinden koptuğu ve bebekler için doğrudan boğulma ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.
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Bakanlık 4 çocuk kıyafetinin yasaklanmasına karar verdi.
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Kıyafetler neden toplatılıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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