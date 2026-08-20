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Altında Rekor Sonrası Kritik Tahmin: Uzman İsim Altının Uçuşa Geçeceği Seviyeyi Açıkladı

Altında Rekor Sonrası Kritik Tahmin: Uzman İsim Altının Uçuşa Geçeceği Seviyeyi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 11:03
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Altın fiyatlarında art arda yaşanan düşüş ve yükselişler 'Altın ne kadar olacak?' sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar altının uzun vadede yeni rekorlar kıracağını tahmin ederken yeniden yükselişe geçen fiyatlar için 'Altın neden yükseliyor?' sorusu merak edildi. Uzman isim altın için yeni seviyeyi işaret etti.

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Altın fiyatları: Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatları: Altın neden yükseliyor?

ABD'den gelen kritik açıklamalar altın fiyatlarını etkiledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın piyasalardaki likidite akışını rahatlatmak amacıyla yürütülen uzun vadeli nominal tahvil geri alım operasyonlarında limit artışına gidileceğini açıklaması altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. 

Daha önce operasyon başına 2 milyar dolar olarak uygulanan üst limitin en az 4 milyar dolara çıkarılacağının duyurulması, ABD 30 yıllık tahvil getirilerinde hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Tahvil getirilerinin yaklaşık 9 baz puan düşerek yüzde 5,19 seviyesine gerilemesi, güvenli liman talebini yeniden hareketlendirdi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 500 dolar eşiğini aşarak 200 günlük hareketli ortalamasını yakalamayı başardı. İç piyasada ise ons altındaki ivme ve döviz kurunun etkisiyle gram altın 6 bin 981 TL seviyesine ulaşarak son 4 ayın en yüksek rakamını kaydetti.

Uzman isim altının uçuşa geçeceği seviyeyi açıkladı.

Uzman isim altının uçuşa geçeceği seviyeyi açıkladı.

Altında yükseliş yaşanırken yatırımcılar güvenli limana temkinli yaklaşıyor. 'Altın yükselecek mi? Altının yükselişi devam edecek mi?' sorusu gündeme gelirken bu yükselişin kalıcı olup olmadığı merak ediliyor. Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarının geleceğine dair kritik teknik seviyelere dikkat çekti. Spivak, rekor seviyelerin ardından piyasada bir sindirme sürecinin yaşanmasının son derece doğal olduğunu vurguladı.

Uzman isme göre ons altının 4 bin 400 ile 4 bin 500 dolar aralığındaki bantta tutunabilmesi, yukarı yönlü ivmenin korunması açısından belirleyici role sahip. Özellikle 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kalıcı kapanışların yeni rekorların önünü açabileceği kaydedildi. Buna karşın fiyatların 4 bin 400 dolar sınırının altına sarkması durumunda, son dönemde elde edilen kazançların bir kısmının geri verilme riskinin doğabileceği dile getirildi. 

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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