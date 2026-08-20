Altında Rekor Sonrası Kritik Tahmin: Uzman İsim Altının Uçuşa Geçeceği Seviyeyi Açıkladı

ABD'den gelen kritik açıklamalar altın fiyatlarını etkiledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın piyasalardaki likidite akışını rahatlatmak amacıyla yürütülen uzun vadeli nominal tahvil geri alım operasyonlarında limit artışına gidileceğini açıklaması altın fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Daha önce operasyon başına 2 milyar dolar olarak uygulanan üst limitin en az 4 milyar dolara çıkarılacağının duyurulması, ABD 30 yıllık tahvil getirilerinde hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Tahvil getirilerinin yaklaşık 9 baz puan düşerek yüzde 5,19 seviyesine gerilemesi, güvenli liman talebini yeniden hareketlendirdi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 500 dolar eşiğini aşarak 200 günlük hareketli ortalamasını yakalamayı başardı. İç piyasada ise ons altındaki ivme ve döviz kurunun etkisiyle gram altın 6 bin 981 TL seviyesine ulaşarak son 4 ayın en yüksek rakamını kaydetti.