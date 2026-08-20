Altında Rekor Sonrası Kritik Tahmin: Uzman İsim Altının Uçuşa Geçeceği Seviyeyi Açıkladı
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Altın fiyatlarında art arda yaşanan düşüş ve yükselişler 'Altın ne kadar olacak?' sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar altının uzun vadede yeni rekorlar kıracağını tahmin ederken yeniden yükselişe geçen fiyatlar için 'Altın neden yükseliyor?' sorusu merak edildi. Uzman isim altın için yeni seviyeyi işaret etti.
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Altın fiyatları: Altın neden yükseliyor?
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Uzman isim altının uçuşa geçeceği seviyeyi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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