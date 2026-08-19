ABD'den Gelen Son Dakika Haberi Altını Alevlendirdi
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Piyasalardaki belirsizlik havası vatandaşın yatırım tercihlerine temkinli yaklaşmasına neden oldu. 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' soruları merak edilirken ABD'den gelen kritik açıklama altın fiyatlarını alevlendirdi. Altın yükseldi. İşte son altın fiyatları.
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Altın fiyatları ne kadar?
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ABD'den gelen son dakika haberi altını alevlendirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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