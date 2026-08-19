ABD'den gelen son dakika haberi altını alevlendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın son açıklaması altın fiyatlarını hareketlendirdi. Yapılan resmi açıklamada uzun vadeli nominal tahvillerdeki ihraç miktarlarının artırılacağı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından küresel piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 2,4 oranında değer kazandı; 4 bin 442 dolar seviyesine çıktı. Dış piyasadaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı.

Altın neden yükseldi?

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı toparlanmanın arkasındaki ana etkenlerden biri, daha önce zirve seviyeleri gören ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin salı günkü yüksek seviyelerinden belirgin şekilde geri çekilmesi oldu.

Faiz getirisi bulunmayan bir yatırım aracı olan altının fırsat maliyetini düşüren bu tabloya, küresel ölçekte artan mali endişeler de eklendi. Ekonomi uzmanları, dünya genelinde tırmanan mali risklerin yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ve değerli metalleri doğrudan desteklediğini belirtti.