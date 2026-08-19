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Ekonomi
ABD'den Gelen Son Dakika Haberi Altını Alevlendirdi

ABD'den Gelen Son Dakika Haberi Altını Alevlendirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 17:36
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Piyasalardaki belirsizlik havası vatandaşın yatırım tercihlerine temkinli yaklaşmasına neden oldu. 'Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?' soruları merak edilirken ABD'den gelen kritik açıklama altın fiyatlarını alevlendirdi. Altın yükseldi. İşte son altın fiyatları.

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Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ABD'den gelen açıklama ile 19 Ağustos Çarşam saat 17.30 itibarıyla yükselişe geçti. İşte altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 896 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 61 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 155 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 4 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 486 dolar

ABD'den gelen son dakika haberi altını alevlendirdi.

ABD'den gelen son dakika haberi altını alevlendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın son açıklaması altın fiyatlarını hareketlendirdi. Yapılan resmi açıklamada uzun vadeli nominal tahvillerdeki ihraç miktarlarının artırılacağı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından küresel piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 2,4 oranında değer kazandı; 4 bin 442 dolar seviyesine çıktı. Dış piyasadaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı.

Altın neden yükseldi?

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı toparlanmanın arkasındaki ana etkenlerden biri, daha önce zirve seviyeleri gören ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin salı günkü yüksek seviyelerinden belirgin şekilde geri çekilmesi oldu. 

Faiz getirisi bulunmayan bir yatırım aracı olan altının fırsat maliyetini düşüren bu tabloya, küresel ölçekte artan mali endişeler de eklendi. Ekonomi uzmanları, dünya genelinde tırmanan mali risklerin yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ve değerli metalleri doğrudan desteklediğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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