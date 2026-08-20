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Ünlü Süpermarket Devi Lidl Türkiye'ye mi Geliyor? İddiaların Ardındaki Gerçek Belli Oldu

Ünlü Süpermarket Devi Lidl Türkiye'ye mi Geliyor? İddiaların Ardındaki Gerçek Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 11:32
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Avrupa'nın ucuzluk süper marketi Lidl'ın Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Ünlü süper market devinin Türkiye'de açılacağına dair iddialar heyecanlandırdı. Sosyal medyada 'Lidl İstanbul ve Ankara'da açılacak' paylaşımları gündem olurken iddiaların arkasındaki gerçek belli oldu.

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Ünlü süpermarket devi Lidl Türkiye'ye mi geliyor?

Ünlü süpermarket devi Lidl Türkiye'ye mi geliyor?

Avrupa'nın 'ucuzluk marketi' olarak tanımlanan dev zincir Lidl'ın Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Perakende dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan markanın, eylül ayında pilot bölge olarak belirlenen İstanbul ve Ankara'da ilk mağazalarını açacağı yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmandı.

Özellikle uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken süpermarket devinin Türkiye pazarına girmesi durumunda, mevcut zincir marketler arasındaki rekabeti kızıştıracağı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardındaki gerçek belli oldu. Almanya merkezli şirketin Türkiye pazarında yatırım yapılacağına, mağaza ağı kurulacağına ya da iddia edildiği gibi eylül ayında İstanbul ve Ankara'da faaliyet başlanacağına dair herhangi bir resmi kurumsal açıklama bulunmuyor. Dev zincirin Türkiye perakende sektörüne girişine dair somut bir hamlesi ya da onaylanmış bir projesi mevcut değil.

Lidl nedir? Lidl hangi ülkeye ait?

Lidl nedir? Lidl hangi ülkeye ait?

Almanya merkezli uluslararası perakende grubu Schwarz Group çatısı altında faaliyet gösteren Lidl, Avrupa genelinde en yaygın ve en yüksek ciroya sahip indirim zincirlerinden biri olarak yer alıyor.

Gıda, kişisel bakım ve temel ihtiyaç maddelerinde uyguladığı yüksek indirimli  satış stratejisiyle tanınan marka, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve gurbetçiler tarafından da yakından biliniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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