Ünlü Süpermarket Devi Lidl Türkiye'ye mi Geliyor? İddiaların Ardındaki Gerçek Belli Oldu

Avrupa'nın 'ucuzluk marketi' olarak tanımlanan dev zincir Lidl'ın Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Perakende dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan markanın, eylül ayında pilot bölge olarak belirlenen İstanbul ve Ankara'da ilk mağazalarını açacağı yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmandı.

Özellikle uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken süpermarket devinin Türkiye pazarına girmesi durumunda, mevcut zincir marketler arasındaki rekabeti kızıştıracağı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardındaki gerçek belli oldu. Almanya merkezli şirketin Türkiye pazarında yatırım yapılacağına, mağaza ağı kurulacağına ya da iddia edildiği gibi eylül ayında İstanbul ve Ankara'da faaliyet başlanacağına dair herhangi bir resmi kurumsal açıklama bulunmuyor. Dev zincirin Türkiye perakende sektörüne girişine dair somut bir hamlesi ya da onaylanmış bir projesi mevcut değil.