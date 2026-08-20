Ünlü Ekonomist Gram Altının Yıl Sonunda Göreceği Fiyatı Açıkladı
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Altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yıl başını rekor yükselişlerle açan altın, geçen aylarda rekor düşüşe sahne oldu. Peki altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? Altın almak isteyenler, altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ederken 'Altın yıl sonunda ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merak edildi. Ekonomist Zafer Ergezen, gram altının yıl sonunda göreceği rakamı açıkladı.
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Altın yükselecek mi?
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Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Ünlü ekonomist gram altının yıl sonunda göreceği fiyatı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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