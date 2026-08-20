Ünlü Ekonomist Gram Altının Yıl Sonunda Göreceği Fiyatı Açıkladı

Küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeler altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Geçen aylarda sert düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçerken “Altın fiyatları yükselecek mi?” sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gün içinde 6 bin 900 TL’yi gören altının yıl sonunda ne olacağı merak ediliyor. Gözler uzman yorumlarına çevrilmişken ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber’de altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Ergezen, “Altın yükselecek mi?” sorusunun yanıtını şöyle verdi:

“Aslında altın yatırımcısının imdadına ABD'nin Hazine Bakanlığı yetişti diyebiliriz. Özellikle uzun vadeli tahvil alımlarını artırıyor olması bu anlamda tahvil faizlerini aşağıya çekti. Dolar endeksini aşağı çekti ki 98'li seviyeleri uzun zamandan sonra ilk defa gördük. Bu devam edecek mi? Normalde aslında bunun çok fazla devam etmesini beklemeyiz, etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Fakat buradaki değişiklik aslında ABD yönetiminin, ekonomi yönetiminin de bir miktar değişikliğe işaret ediyor, beklenti değişikliğine.

Bu değişiklik önümüzdeki dönemde bir miktar daha etkileyecektir. Ben pozitif etkisinin olmasını bekliyorum ki ilk etki aslında oldukça güçlüydü. Dün özellikle yüzde 3'ün üzerinde yaşanan altındaki yükseliş bunun bir miktar daha devam etmesini gösteriyor.

Petrol fiyatlarının 80 dolar altına geldiğini görürsek ons altında, gümüşte çok daha güçlü yükselişler görebiliriz, daha yukarı seviyeleri konuşabiliriz.'