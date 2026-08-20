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Ünlü Ekonomist Gram Altının Yıl Sonunda Göreceği Fiyatı Açıkladı

Ünlü Ekonomist Gram Altının Yıl Sonunda Göreceği Fiyatı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 15:05
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Altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yıl başını rekor yükselişlerle açan altın, geçen aylarda rekor düşüşe sahne oldu. Peki altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? Altın almak isteyenler, altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ederken 'Altın yıl sonunda ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merak edildi. Ekonomist Zafer Ergezen, gram altının yıl sonunda göreceği rakamı açıkladı.

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Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeler altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Geçen aylarda sert düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçerken “Altın fiyatları yükselecek mi?” sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gün içinde 6 bin 900 TL’yi gören altının yıl sonunda ne olacağı merak ediliyor. Gözler uzman yorumlarına çevrilmişken ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber’de altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. 

Ergezen, “Altın yükselecek mi?” sorusunun yanıtını şöyle verdi:

“Aslında altın yatırımcısının imdadına ABD'nin Hazine Bakanlığı yetişti diyebiliriz. Özellikle uzun vadeli tahvil alımlarını artırıyor olması bu anlamda tahvil faizlerini aşağıya çekti. Dolar endeksini aşağı çekti ki 98'li seviyeleri uzun zamandan sonra ilk defa gördük. Bu devam edecek mi? Normalde aslında bunun çok fazla devam etmesini beklemeyiz, etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Fakat buradaki değişiklik aslında ABD yönetiminin, ekonomi yönetiminin de bir miktar değişikliğe işaret ediyor, beklenti değişikliğine.

Bu değişiklik önümüzdeki dönemde bir miktar daha etkileyecektir. Ben pozitif etkisinin olmasını bekliyorum ki ilk etki aslında oldukça güçlüydü. Dün özellikle yüzde 3'ün üzerinde yaşanan altındaki yükseliş bunun bir miktar daha devam etmesini gösteriyor.

Petrol fiyatlarının 80 dolar altına geldiğini görürsek ons altında, gümüşte çok daha güçlü yükselişler görebiliriz, daha yukarı seviyeleri konuşabiliriz.'

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Ünlü ekonomist gram altının yıl sonunda göreceği fiyatı açıkladı.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Ünlü ekonomist gram altının yıl sonunda göreceği fiyatı açıkladı.

Zafer Ergezen, gram altının yıl sonunda göreceği fiyata dair ise şu tahminde bulundu:

'Kötü bir senaryoda ne olur diye konuşacak olursak; 6 bin 600 TL seviyesi önemli bir destek seviyesi. Şu aşamada artık bu seviyenin altına gelmesini ben çok fazla beklemem. Neden peki? Çünkü zaten kötümserlik fiyatlanmış durumda. Petrol fiyatları zaten bu seviyelerde. Bundan daha kötüye gider mi? Eğer evet gerçekten de savaş şiddetlenirse, petrol 100 dolara çıkarsa 6600 TL seviyelerini görebiliriz. Ama onun haricinde çok fazla sanki bu seviyenin altına gelecekmiş gibi gözükmüyor. Buradan bir miktar daha yukarı yönlü eğilimlerin devam etmesini bekleriz genel tabloda.

Yıl sonunda nerede kapatırız? Tahminimce 7 bin 600 - 7 bin 800 TL civarında bir yerde kapatırız gram altını diye düşünüyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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