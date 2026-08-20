Dünyanın En Borçlu Şirketiydi: Mahkeme Son Noktayı Koydu
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Çin gayrimenkul sektörünün bir dönem en güçlü aktörleri arasında gösterilen ancak girdiği finansal darboğazla 'dünyanın en borçlu şirketi' unvanını alan Evergrande krizinde yargı süreci son noktayı koydu. Şirketin kurucusu Hui Ka Yan, yürütülen dolandırıcılık ve usulsüzlük davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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Dünyanın en borçlu şirketi için karar verildi.
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Borcu 300 milyar doları aştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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