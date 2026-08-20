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Ekonomi
Dünyanın En Borçlu Şirketiydi: Mahkeme Son Noktayı Koydu

Dünyanın En Borçlu Şirketiydi: Mahkeme Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 14:11
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Çin gayrimenkul sektörünün bir dönem en güçlü aktörleri arasında gösterilen ancak girdiği finansal darboğazla 'dünyanın en borçlu şirketi' unvanını alan Evergrande krizinde yargı süreci son noktayı koydu. Şirketin kurucusu Hui Ka Yan, yürütülen dolandırıcılık ve usulsüzlük davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Dünyanın en borçlu şirketi için karar verildi.

Dünyanın en borçlu şirketi için karar verildi.

300 milyar dolarlık borçla ‘dünyanın en borçlu şirketi’ olarak anılan Evergrande için yolun sonu görüldü. Mahkemede, dev krizin  dev krizin arkasındaki usulsüzlükler tek tek sıralandı. Mahkeme heyeti; Hui Ka Yan ve kontrol ettiği şirketlerin kamu fonlarını yasa dışı yollarla kullanma, mevzuata aykırı para toplama, usulsüz kredi sağlama, yetkisiz hisse ihracı gerçekleştirme ve kurumsal rüşvet suçlarını işlediğini hükme bağladı. Sanığın usulsüz fon kullanımı ve şirket varlıklarını zimmetine geçirme suçlarından ömür boyu hapsine karar verilirken, siyasi haklarından menedilmesi ve tüm kişisel mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

Borcu 300 milyar doları aştı.

Borcu 300 milyar doları aştı.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda şirketin mali verilerini olduğundan çok daha yüksek göstererek mevcut yükümlülüklerini ve borçlarını gizlediği, bu yolla büyük ölçekli bir mali dolandırıcılığa imza attığı kaydedildi. Yasa dışı veri açıklama ve yatırımcıları yanıltma suçlarının sabit görülmesi üzerine mahkeme, Evergrande Grup'a 8,82 milyar yuan (yaklaşık 1,31 milyar dolar), Evergrande Gayrimenkul Grubu'na ise 7 milyar yuan (yaklaşık 1,04 milyar dolar) para cezası kesti.

Şirketin çöküş süreci Covid-19 pandemesiyle başladı. Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, ödemelerini gerçekleştiremedi. lacaklıların Hong Kong'da başlattığı hukuki mücadele sonucunda mahkeme, Ocak 2024'te borçların ödenmesi adına dev varlıkların tasfiyesine karar vermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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