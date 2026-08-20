Dünyanın En Borçlu Şirketiydi: Mahkeme Son Noktayı Koydu

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda şirketin mali verilerini olduğundan çok daha yüksek göstererek mevcut yükümlülüklerini ve borçlarını gizlediği, bu yolla büyük ölçekli bir mali dolandırıcılığa imza attığı kaydedildi. Yasa dışı veri açıklama ve yatırımcıları yanıltma suçlarının sabit görülmesi üzerine mahkeme, Evergrande Grup'a 8,82 milyar yuan (yaklaşık 1,31 milyar dolar), Evergrande Gayrimenkul Grubu'na ise 7 milyar yuan (yaklaşık 1,04 milyar dolar) para cezası kesti.

Şirketin çöküş süreci Covid-19 pandemesiyle başladı. Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, ödemelerini gerçekleştiremedi. lacaklıların Hong Kong'da başlattığı hukuki mücadele sonucunda mahkeme, Ocak 2024'te borçların ödenmesi adına dev varlıkların tasfiyesine karar vermişti.