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Kandilli’den Açıklama Geldi: İstanbul’daki Depremler Ne Anlama Geliyor?

Kandilli’den Açıklama Geldi: İstanbul’daki Depremler Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 15:24
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İstanbul’da salı gününden bu yana merkezi Adalar olmak üzere 117 mikrodoprem meydana geldi. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleşen 3.2’lik deprem pek çok İstanbullu tarafından hissedildi. “Depremler büyük depremin habercisi mi?” sorusu gündem olurken Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

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İstanbul Adalar merkezli küçük depremler tedirginliği artırdı.

İstanbul Adalar merkezli küçük depremler tedirginliği artırdı.

İstanbul’da Adalar açıklarında son iki günde 177 mikrodoprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.0-3.2 arasında değişirken akıllara beklenen büyük Marmara depremi geldi. 3.2 deprem pek çok kişi tarafından hissedilirken korku ve paniğe neden oldu. “Bu depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi?” sorusu gündeme gelirken Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

İstanbul’daki depremler ne anlama geliyor?

İstanbul’daki depremler ne anlama geliyor?
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması şöyle:

'18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir.

19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremler, normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahiptir. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olması, olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini göstermektedir.

Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir.

Bölgedeki sismik aktivite; depremlerin konum, derinlik, büyüklük ve kaynak mekanizması özellikleri açısından KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) tarafından 7/24 izlenmekte ve ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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