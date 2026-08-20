Kandilli’den Açıklama Geldi: İstanbul’daki Depremler Ne Anlama Geliyor?
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İstanbul’da salı gününden bu yana merkezi Adalar olmak üzere 117 mikrodoprem meydana geldi. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleşen 3.2’lik deprem pek çok İstanbullu tarafından hissedildi. “Depremler büyük depremin habercisi mi?” sorusu gündem olurken Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.
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İstanbul Adalar merkezli küçük depremler tedirginliği artırdı.
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İstanbul’daki depremler ne anlama geliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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