Yapay Zekayla Üretilen Vartolu'yu Gören Erkan Kolçak Köstendil Sessiz Kalmadı
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Çukur’un Vartolu Saadettin’i Erkan Kolçak Köstendil, yapay zekayla hazırlanan Çukur: Vartolu filminin fragmanı yayınlandıktan sonra sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, yapay zekanın ürettiği Vartolu görselini paylaşıp “Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim. Sizce kime benziyor?” diye sordu.
Erkan Kolçak Köstendil, yapay zekayla üretilen Vartolu'yu "Sizce kime benziyor?" sorusuyla paylaştı.
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Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekayla üretildi.
Film, Vartolu Saadettin'in nasıl Vartolu olduğunu anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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