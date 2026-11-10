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Yapay Zekayla Üretilen Vartolu'yu Gören Erkan Kolçak Köstendil Sessiz Kalmadı

Yapay Zekayla Üretilen Vartolu'yu Gören Erkan Kolçak Köstendil Sessiz Kalmadı

Çukur Yapay Zeka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 22:05
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Çukur’un Vartolu Saadettin’i Erkan Kolçak Köstendil, yapay zekayla hazırlanan Çukur: Vartolu filminin fragmanı yayınlandıktan sonra sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, yapay zekanın ürettiği Vartolu görselini paylaşıp “Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim. Sizce kime benziyor?” diye sordu.

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Erkan Kolçak Köstendil, yapay zekayla üretilen Vartolu'yu "Sizce kime benziyor?" sorusuyla paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil, yapay zekayla üretilen Vartolu'yu "Sizce kime benziyor?" sorusuyla paylaştı.

Fragmanın ardından Vartolu karakterinin yapay zeka versiyonu sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. Dizide karaktere dört sezon boyunca hayat veren Erkan Kolçak Köstendil de bu tartışmaya kendi üslubuyla dahil oldu.

Oyuncu, filmdeki Vartolu görselini paylaşarak şu notu düştü: 'Yapay zeka teknolojisi gelişti, ne güzel. Aferin yaratıcı genç çocuklar, sizi. Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim. Sizce kime benziyor?'

İlk bakışta tebrik gibi okunan satırların ardındaki ince gönderme gözden kaçmadı. Köstendil'in 'bir aktöre benzettim' sözleri, yapay zeka karakterinin dizideki Vartolu'ya, yani kendisine olan benzerliğine dikkat çekiyordu.

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Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekayla üretildi.

Çukur: Vartolu filminin her karesi yapay zekayla üretildi.

Ay Yapım'ın Singapur merkezli yapay zeka stüdyosu AI Yapım'ın hazırladığı film, Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Yapımın açıklamasına göre filmdeki karakterler ve mekânlar yapay zekayla oluşturuldu. Sahneleri ise gerçek oyuncular canlandırdı. Dijital karakterler onların hareketleri ve zamanlaması üzerine kuruldu, diyaloglar da seslendirme sanatçılarıyla kaydedildi.

Kamera arkasında tanıdık isimler var. Filmin yönetmeni Umut Aral, yapımcısı Kerem Çatay. Senaryo ise Çukur'un baş senaristi Gökhan Horzum'a ait. Ancak filmde kimlerin rol aldığı açıklanmadı.

Film, Vartolu Saadettin'in nasıl Vartolu olduğunu anlatacak.

Film, Vartolu Saadettin'in nasıl Vartolu olduğunu anlatacak.

Çukur 2017-2021 yılları arasında Show TV'de dört sezon yayınlandı ve Vartolu Saadettin dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Asıl adı Salih olan Vartolu, İdris Koçovalı'nın evlilik dışı oğluydu.

Yeni film dizinin devamı değil. Hikâye, Salih'in Doğubeyazıt'taki çocukluğuna odaklanıyor: annesini ve dedesini kaybetmesine, yıllarca babasının onu bulmasını beklemesine ve bu umudun zamanla intikama dönüşmesine. Filmin sloganı da bu hikâyeyi özetliyor: 'Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir adamdan daha tehlikelisi yoktur.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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