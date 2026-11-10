Yapay Zekayla Üretilen Vartolu'yu Gören Erkan Kolçak Köstendil Sessiz Kalmadı

Fragmanın ardından Vartolu karakterinin yapay zeka versiyonu sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. Dizide karaktere dört sezon boyunca hayat veren Erkan Kolçak Köstendil de bu tartışmaya kendi üslubuyla dahil oldu.

Oyuncu, filmdeki Vartolu görselini paylaşarak şu notu düştü: 'Yapay zeka teknolojisi gelişti, ne güzel. Aferin yaratıcı genç çocuklar, sizi. Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim. Sizce kime benziyor?'

İlk bakışta tebrik gibi okunan satırların ardındaki ince gönderme gözden kaçmadı. Köstendil'in 'bir aktöre benzettim' sözleri, yapay zeka karakterinin dizideki Vartolu'ya, yani kendisine olan benzerliğine dikkat çekiyordu.