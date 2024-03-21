Çukur'un Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil'den Dizi Hakkında Açıklamalar!

Televizyonun en önemli işlerinin yapım şirketi Ay Yapım, YouTube hesabından dizilerin kamera arkalarını yayınlamaya başladı. Çukur dizisi hakkında da paylaşım yapan Ay Yapım, Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in o dönemki açıklamalarını yayınladı.

KAYNAK: Ay Yapım YouTube