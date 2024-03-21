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Çukur'un Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil'den Dizi Hakkında Açıklamalar!

Çukur'un Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil'den Dizi Hakkında Açıklamalar!

yerli dizi Çukur
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 21:45

Televizyonun en önemli işlerinin yapım şirketi Ay Yapım, YouTube hesabından dizilerin kamera arkalarını yayınlamaya başladı. Çukur dizisi hakkında da paylaşım yapan Ay Yapım, Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in o dönemki açıklamalarını yayınladı.

KAYNAK: Ay Yapım YouTube

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Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinde imzası bulunan Ay Yapım, YouTube hesabından yapımcısı olduğu dizilerin kamera arkalarını yayınlamaya başladı.

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinde imzası bulunan Ay Yapım, YouTube hesabından yapımcısı olduğu dizilerin kamera arkalarını yayınlamaya başladı.

Şu an yayında olanlardan yıllar öncesine dayanan dizilere kadar bomba kamera arkası görüntüleri yayınlayan Ay Yapım son olarak Show TV'nin efsane dizisi Çukur'un hiç görünmeyen görüntülerini yayınladı.

Şu an yayında olanlardan yıllar öncesine dayanan dizilere kadar bomba kamera arkası görüntüleri yayınlayan Ay Yapım son olarak Show TV'nin efsane dizisi Çukur'un hiç görünmeyen görüntülerini yayınladı.

Özellikle Erkan Kolçak Köstendil'in enfes performansıyla izlediğimiz Vartolu karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Çukur'un kamera arkasından görüntüler veren yapım şirketi, aynı zamanda Köstendil'in o dönem verdiği röportajı da yayınladı.

Özellikle Erkan Kolçak Köstendil'in enfes performansıyla izlediğimiz Vartolu karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Çukur'un kamera arkasından görüntüler veren yapım şirketi, aynı zamanda Köstendil'in o dönem verdiği röportajı da yayınladı.

Ay Yapım'a dizi ve karakteri hakkında röportaj veren Erkan Kolçak Köstendil, Vartolu'nun aslında 16 bölümle sınırlı bir karakter olacağından şu sözlerle bahsetti:

Ay Yapım'a dizi ve karakteri hakkında röportaj veren Erkan Kolçak Köstendil, Vartolu'nun aslında 16 bölümle sınırlı bir karakter olacağından şu sözlerle bahsetti:

“Vartolu karakteri, bana 16 bölüm oynamam için teklif edildi. Ama seyirci ve ben sevince, Ay Yapım da yapmak istediğim şeyler için olanak sununca karakter 4 sezon boyunca devam etti.”

“Vartolu karakteri, bana 16 bölüm oynamam için teklif edildi. Ama seyirci ve ben sevince, Ay Yapım da yapmak istediğim şeyler için olanak sununca karakter 4 sezon boyunca devam etti.”
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İşte Erkan Kolçak Köstendil'in o röportajı:

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