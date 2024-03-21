Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ailesinin Oturduğu Ev İfşa Oldu!

Her hafta kaosa ve ihanete doyduğumuz Kızılcık Şerbeti artık pek çoğumuz için bağımlılık yarattı desek hiç de yalan olmaz. Dizide karakterlerin gelişimi ve hatta değişimi kadar, mekanlar da merak konusu oluyor. Bir TikTok kullanıcısı Kıvılcım ve ailesinin yaşadığı evi buldu!