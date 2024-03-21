Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ailesinin Oturduğu Ev İfşa Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ailesinin Oturduğu Ev İfşa Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kesfetmelisin...
Her hafta kaosa ve ihanete doyduğumuz Kızılcık Şerbeti artık pek çoğumuz için bağımlılık yarattı desek hiç de yalan olmaz. Dizide karakterlerin gelişimi ve hatta değişimi kadar, mekanlar da merak konusu oluyor. Bir TikTok kullanıcısı Kıvılcım ve ailesinin yaşadığı evi buldu!
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İhtiyacınız olan her türlü kaos ve entrikayı tek başına çatısı altında barındıran ve her yeni bölümüyle ayrı bir şoka sokan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dinmiyor.
"Daha ne olabilir ki?" diye düşündüğümüz her bölümün ardından çok daha fazlasıyla sınandığımız dizide karakterlerin hikayesi nereye gidecek diye merak ediyoruz.
Dizide karakter gelişimi kadar merak edilen bir diğer konu da dizinin çekim mekanları.
Binanın dış cephesi için başka bir görüntü kullanılsa da, Kıvılcım'ın evi tam olarak burasıymış.
Kıvılcım'ın evi için sokak ve dış cephe görüntüleri Kartal'dan alınırken; evin kendisi ve manzarası Üsküdar'da yer alıyormuş.
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