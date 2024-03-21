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Demet Evgar'ın Her Hali Ayrı Komik: Show TV'nin Hazırladığı "Bahar'ın Bir Günü" Editi Modunuzu Yükseltecek!

Demet Evgar'ın Her Hali Ayrı Komik: Show TV'nin Hazırladığı "Bahar'ın Bir Günü" Editi Modunuzu Yükseltecek!

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
21.03.2024 - 19:16

Show TV ekranlarında bir başlayıp tüm kitleyi ele geçiren Bahar dizisinin yoğun ilgiyle bölümleri beklenmeye devam ediyor. Reytinglerde zirveye oturan dizinin rekoru kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor. Bahar'ın müthiş enerjisi hepimizin modunu yükseltirken Show TV yaptığı editle günümüzü şenlendirdi!

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TV ekranlarına baharı getiren dizi sürekli kaos, karmaşa, tartışma modunda olan dizilerden izleyiciyi uzaklaştırmış görünüyor.

TV ekranlarına baharı getiren dizi sürekli kaos, karmaşa, tartışma modunda olan dizilerden izleyiciyi uzaklaştırmış görünüyor.

İzleyicinin modunu yükseltmeyi başaran ve hem konusu hem oyunculuklarıyla daha ilk bölümden çok sevilen Bahar'da en çok da Demet Evgar'ın fırtınası esiyor.

İzleyicinin modunu yükseltmeyi başaran ve hem konusu hem oyunculuklarıyla daha ilk bölümden çok sevilen Bahar'da en çok da Demet Evgar'ın fırtınası esiyor.

Her sahnesiyle ikonikleşen Bahar'ın bir günü nasıl geçirdiğiyle ilgili Show TV bir edit hazırlamış.

Her sahnesiyle ikonikleşen Bahar'ın bir günü nasıl geçirdiğiyle ilgili Show TV bir edit hazırlamış.

Yine şenlendik doğrusu 😅

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