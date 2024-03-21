Demet Evgar'ın Her Hali Ayrı Komik: Show TV'nin Hazırladığı "Bahar'ın Bir Günü" Editi Modunuzu Yükseltecek!

Show TV ekranlarında bir başlayıp tüm kitleyi ele geçiren Bahar dizisinin yoğun ilgiyle bölümleri beklenmeye devam ediyor. Reytinglerde zirveye oturan dizinin rekoru kırıp kıramayacağı ise merak ediliyor. Bahar'ın müthiş enerjisi hepimizin modunu yükseltirken Show TV yaptığı editle günümüzü şenlendirdi!