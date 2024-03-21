Şahane Hayatım Dizisinde Tansiyon Yükseliyor: Usta Oyuncu Diziye Macit Karakteriyle Dahil Oluyor!

NOW ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla iddiasını sürdürmeye devam ediyor. İkinci sezon hazırlıklarının devam ettiği bilinen diziye güçlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Macit karakteriyle Altan Gördüm kadrodaki yerini aldı!