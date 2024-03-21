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Şahane Hayatım Dizisinde Tansiyon Yükseliyor: Usta Oyuncu Diziye Macit Karakteriyle Dahil Oluyor!

Şahane Hayatım Dizisinde Tansiyon Yükseliyor: Usta Oyuncu Diziye Macit Karakteriyle Dahil Oluyor!

FOX
themyscira - Misafir Editör
21.03.2024 - 18:13

NOW ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla iddiasını sürdürmeye devam ediyor. İkinci sezon hazırlıklarının devam ettiği bilinen diziye güçlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Macit karakteriyle Altan Gördüm kadrodaki yerini aldı!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Şahane Hayatım, temposunu düşürmeden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Şahane Hayatım, temposunu düşürmeden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Serkan Keskin ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden usta ve başarılı oyuncunun rol aldığı dizi, konusuyla da ilgi çekiyor.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Serkan Keskin ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden usta ve başarılı oyuncunun rol aldığı dizi, konusuyla da ilgi çekiyor.

Özellikle Şebnem'in tahmin edilemez karakter gelişiminin güçlü tuttuğu hikayeye hayranlık uyandıran bir oyuncu daha dahil oluyor.

Özellikle Şebnem'in tahmin edilemez karakter gelişiminin güçlü tuttuğu hikayeye hayranlık uyandıran bir oyuncu daha dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Altan Gördüm, Macit rolüyle diziye dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Altan Gördüm, Macit rolüyle diziye dahil oluyor.

Usta oyuncu dizide Aysel'in geçmişinden gelen bir kişiye hayat vererek tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Usta oyuncu dizide Aysel'in geçmişinden gelen bir kişiye hayat vererek tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

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