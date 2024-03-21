Survivor'da Nagihan'ın Konsey Sonrası Avatar Atakan'a Sercan Yıldırım'ın Planını Anlattığı Anlar Dikkat Çekti
Survivor'da Nagihan'ın Konsey Sonrası Avatar Atakan'a Sercan Yıldırım'ın Planını Anlattığı Anlar Dikkat Çekti
Survivor All Star 2024'te neler yaşandığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Her gün yeni bölümde yaşanan olaylar, bir sonraki bölümler için de fikir veriyor diyebiliriz. Dün akşamki bölümde konseyden çıkan kırmızı takım yarışmacıları Nagihan ve Avatar Atakan arasında geçen konuşma da izleyenlerin ilgisini çekti. Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım'ın oyununu Atakan'a anlattı.
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Survivor All Star 2024, tüm yılların en zor ve en gergin sezonu olarak akıllarımıza kazınmaya devam ediyor.
Son günlerde Survivor denince Yunus Emre ve Aleyna ikilisinin arasında geçenler gündeme geliyor.
Diğer yandan dokunulmazlık oyunları günden güne daha da önemli hale geldi. Dün akşamki oyunda dördüncü eleme adayı da belli oldu.
Diğer yandan son dönemde sürekli olarak ağladığını gördüğümüz Nagihan Karadere, dün akşam konseyin ardından yine dikkat çeken bir konuşmanın altına imza attı.
Dün akşam yayınlanan bölümde ise Avatar Atakan'a konsey öncesi yapılan konuşmalardan ve Sercan Yıldırım'ın döndürdüğü dolaplardan bahsetti.
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"Konseye gitmeden önce Sercan, Nefise'nin yanına gelmiş ve 'biz Atakan'ı çıkartıyoruz, operasyon tamam. Sen de yazabilir misin Atakan'ı? demiş. "
Atakan ise bu konuşmaya "Sercan'a bak sen ya. Kendine göre tatlı su kurnazlıkları. Ben zaten dün anladım." diyor.
İşte Nagihan ve Atakan arasında geçen o konuşma:
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