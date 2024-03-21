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Survivor'da Nagihan'ın Konsey Sonrası Avatar Atakan'a Sercan Yıldırım'ın Planını Anlattığı Anlar Dikkat Çekti

Survivor'da Nagihan'ın Konsey Sonrası Avatar Atakan'a Sercan Yıldırım'ın Planını Anlattığı Anlar Dikkat Çekti

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 08:51

Survivor All Star 2024'te neler yaşandığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Her gün yeni bölümde yaşanan olaylar, bir sonraki bölümler için de fikir veriyor diyebiliriz. Dün akşamki bölümde konseyden çıkan kırmızı takım yarışmacıları Nagihan ve Avatar Atakan arasında geçen konuşma da izleyenlerin ilgisini çekti. Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım'ın oyununu Atakan'a anlattı.

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Survivor All Star 2024, tüm yılların en zor ve en gergin sezonu olarak akıllarımıza kazınmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2024, tüm yılların en zor ve en gergin sezonu olarak akıllarımıza kazınmaya devam ediyor.

Yarışmacıların Survivor kaderi tamamen kendi ellerinde. Yalnızca performansa dayalı bu yılda SMS oylamasının olmaması, en ufak bir yanlışın ada hayatını bitireceği anlamına geliyor. Bu durum da yarışmacıları daha hırslı ve daha gergin yapıyor elbette.

Son günlerde Survivor denince Yunus Emre ve Aleyna ikilisinin arasında geçenler gündeme geliyor.

Son günlerde Survivor denince Yunus Emre ve Aleyna ikilisinin arasında geçenler gündeme geliyor.

Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden'in yakınlıklarından rahatsızlık duyduğunu hatta eşini bu konuda uyardığını gördük. Oyun alanındaki konuşmaları devam eden ikili izleyiciler tarafından yakın markajda. Diğer yandan Yunus Emre son olarak Aleyna hakkında 'Aleyna gününde mi bu çok önemli zaten. Banu Alkan gibi koşuyor böyle bir ağır ağır Yeşilçam edalarıyla.' ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan dokunulmazlık oyunları günden güne daha da önemli hale geldi. Dün akşamki oyunda dördüncü eleme adayı da belli oldu.

Diğer yandan dokunulmazlık oyunları günden güne daha da önemli hale geldi. Dün akşamki oyunda dördüncü eleme adayı da belli oldu.

Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı olarak Özgür Tetik'in adı çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci adayı Bozok Bören, üçüncü adayı Batuhan Karacakaya ve son adayı ise Özgür Tetik oldu.

Diğer yandan son dönemde sürekli olarak ağladığını gördüğümüz Nagihan Karadere, dün akşam konseyin ardından yine dikkat çeken bir konuşmanın altına imza attı.

Diğer yandan son dönemde sürekli olarak ağladığını gördüğümüz Nagihan Karadere, dün akşam konseyin ardından yine dikkat çeken bir konuşmanın altına imza attı.

Avatar Atakan'ın 'Nagihan, hiç konuşmasın' demesine bozulan Nagihan, 'Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Son saniyeye kadar yırtındım. Takımıma destek oluyorum. Beyfendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben? Nasıl bir kalp var, nasıl bir insanlık var?' diye gözyaşlarıyla arkadaşlarına isyan etmişti.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Avatar Atakan'a konsey öncesi yapılan konuşmalardan ve Sercan Yıldırım'ın döndürdüğü dolaplardan bahsetti.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Avatar Atakan'a konsey öncesi yapılan konuşmalardan ve Sercan Yıldırım'ın döndürdüğü dolaplardan bahsetti.

Sercan Yıldırım'ın konseyden önce Nefise'nin yanına gittiğini ve Atakan'ı yazacaklarını söylediklerini anlattı.

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"Konseye gitmeden önce Sercan, Nefise'nin yanına gelmiş ve 'biz Atakan'ı çıkartıyoruz, operasyon tamam. Sen de yazabilir misin Atakan'ı? demiş. "

"Konseye gitmeden önce Sercan, Nefise'nin yanına gelmiş ve 'biz Atakan'ı çıkartıyoruz, operasyon tamam. Sen de yazabilir misin Atakan'ı? demiş. "

'En azından şunu söyleyeyim ben arkandan dolaplar dönüyor ve ben bunlara müsaade etmedim. Bunu bilmeni istiyorum'

Atakan ise bu konuşmaya "Sercan'a bak sen ya. Kendine göre tatlı su kurnazlıkları. Ben zaten dün anladım." diyor.

Atakan ise bu konuşmaya "Sercan'a bak sen ya. Kendine göre tatlı su kurnazlıkları. Ben zaten dün anladım." diyor.

'Bunlar 3 silahşör; Bozok, Özgür ve Sercan. Şimdi normalde onlar dün Sercan'ın çıkacağını bekliyordu. Karşı takım da öyle bekliyordu ama şimdi bunlar yani performansa ve mücadeleye göre yazsalar beni yazmazlar. Yazmamaları gerekiyor ama bunların aklında bence başka bir fikir var.'

İşte Nagihan ve Atakan arasında geçen o konuşma:

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