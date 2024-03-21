Survivor'da Nagihan'ın Konsey Sonrası Avatar Atakan'a Sercan Yıldırım'ın Planını Anlattığı Anlar Dikkat Çekti

'Bunlar 3 silahşör; Bozok, Özgür ve Sercan. Şimdi normalde onlar dün Sercan'ın çıkacağını bekliyordu. Karşı takım da öyle bekliyordu ama şimdi bunlar yani performansa ve mücadeleye göre yazsalar beni yazmazlar. Yazmamaları gerekiyor ama bunların aklında bence başka bir fikir var.'