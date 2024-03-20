Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan, Konseyde Babasının Adı Yazılınca Gözyaşlarını Tutamadı!
Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan, Konseyde Babasının Adı Yazılınca Gözyaşlarını Tutamadı!
Survivor All Star'da konseylerde yavaş yavaş tüm yarışmacıların isimleri çıkmaya başlarken, babası Avatar Atakan'ın isminin yazdığını gören küçük Aslan gözyaşlarını tutamadı.
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'da en az yarışma kadar yarışmanın dışı da gündem oluyor.
Adada yarışmacılar dışarıda da yarışmacıların yakınları tartışmaları alevlendirirken, kırmızı takımdaki Avatar Atakan'ın eşinin paylaşımı kısa sürede viral oldu.
Kırmızı takım konseyinde Avatar Atakan'ın isminin çıkması üzerine Avatar'ın oğlu Aslan beklenmedik bir tepki verirken annesi o anları kayıt altına aldı.
Babasının isminin çıkması üzerine üzülüp gözyaşlarını tutamayan küçük Aslan'ın o anları kısa sürede gündem oldu.
İşte o anlar:
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