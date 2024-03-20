Seneler Yaramış: Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Seneler Yaramış: Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Bir döneme damga vuran televizyon dizisi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya geldi.
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Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu dizisini izleyemeniniz yoktur.
Popüler dizi tekrar bölümleriyle hala reytinglerde ciddi oranlar alırken, dizinin Bihter ve Matmazel'inden beklenmedik bir hamle geldi.
Hatırlarsanız Beren Saat ve Zerrin Tekindor'un enfes performansıyla ekranda izlediğimiz Bihter ve Matmazel karakteri resmen ezeli düşman olmuşlardı.
2010'da final yapan Aşk-ı Memnu'nun ardından bir arada görünmeyen Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya geldi.
Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a giden Beren Saat meslektaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmezken, tiyatro oyununu övmeden geçmedi.
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İşte Beren Saat ve Zerrin Tekindor'dan yıllar sonra gelen o fotoğraf:
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