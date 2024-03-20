Cem Karaca Filmiyle Oyunculuğu Arşa Çıkaran İsmail Hacıoğlu'nun Vefat Eden Annesine Vedası Yürek Burktu!
Cem Karaca Filmiyle Oyunculuğu Arşa Çıkaran İsmail Hacıoğlu'nun Vefat Eden Annesine Vedası Yürek Burktu!
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesini kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat eden annesine vedası yürek burktu.
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Oyunculuk performansıyla izleyicinin kalbini çalmayı başaran İsmail Hacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
"Ayla", "Mahkum", "49" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde hayat verdiği Cem Karaca karakteriyle oyunculuğu arşa çıkarmıştı hatırlarsanız.
Hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer edinen ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir haber ile gündeme geldi.
İsmail Hacıoğlu, annesinin vefat haberini önce bir hikaye ile sevenleriyle paylaştı 👇🏻
Daha sonra annesi ile fotoğrafını paylaşan İsmail Hacıoğlu paylaşımına "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyomusun…❤️güle güle menekşe gözlüm…çok sevdim seni ve hep sevicem…ve gelicem…." notunu düştü. Ünlü oyuncunun vefat eden annesine vedası yürek burktu.
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İsmail Hacıoğlu'nun annesine vedasına sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü oyuncunun annesine vedası için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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