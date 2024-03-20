53 Yıldır Tüm Röportaj Tekliflerini Reddeden Yeşilçam'ın Kıymetli İsminin Son Haline Çok Şaşıracaksınız!
53 Yıldır Tüm Röportaj Tekliflerini Reddeden Yeşilçam'ın Kıymetli İsminin Son Haline Çok Şaşıracaksınız!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Sema Özcan'ın yıllar sonra görüntülenen son hali görenleri şoke etti!
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“Sevmek Zamanı” filmindeki başrolü ile ünlenen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sema Özcan'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır. Özcan aynı zamanda Cingöz Recai, Düşman Kardeşler ve Ağlayan Bir Ömür gibi filmlerde oynadığı roller ile de Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından bir tanesi olmayı başarmıştı.
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Fransa'ya yerleşen Sema Özcan hakkında detaylı bilgi edinmek ne yazık ki pek mümkün değil. Çünkü ünlü oyuncu tam 53 yıldır kendisine gelen her röportaj teklifini reddediyordu.
Ta ki Milliyet Sanat ekibine suskunluğunu bozana kadar. Milliyet Sanat'tan Taner Alp'e konuşan Özcan, “Sevmek Zamanı” çekimlerinde yaşadıklarını, oyunculuğu bırakma kararını, sinemasız geçen yıllarını, eski Yeşilçam günlerini, kırgınlıklarını ve yurtdışında sürdüğü yaşamını anlattı.
Uzun yıllardır kameralardan uzak kalan oyuncunun son halini görenler ise hem tanıyamadı hem de Sema Özcan'ın güzelliğini dile getirmeden edemedi.
İşte Yeşilçam'ın ilk okullu sanatçısı Sema Özcan'ın son hali 👇🏻
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Siz Sema Özcan'ın değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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