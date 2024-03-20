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Demet Akalın'ın Cenk Eren'in Yüz Gerdirme Ameliyatına Yaptığı Yorum "Demo Yine Modunda" Dedirtti

Demet Akalın'ın Cenk Eren'in Yüz Gerdirme Ameliyatına Yaptığı Yorum "Demo Yine Modunda" Dedirtti

Demet Akalın
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
20.03.2024 - 19:15

Estetik yaptıran ünlü erkekler furyasına Cenk Eren de katılmış ve ünlü sanatçının yüz gerdirme ameliyatından sonraki hali gündem olmuştu. Demet Akalın'dan Cenk Eren'in estetikli haline yorum geldi.

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Biliyorsunuz ki estetik furyası aldı başını gidiyor. Artık neredeyse herkesin yüzünde ufak dokunuşlar var. Birçok ünlümüz ise estetik ile resmen bambaşka birine dönüştüler!

Biliyorsunuz ki estetik furyası aldı başını gidiyor. Artık neredeyse herkesin yüzünde ufak dokunuşlar var. Birçok ünlümüz ise estetik ile resmen bambaşka birine dönüştüler!

Kadın ünlülerin estetiklerini konuşmaya zaten alışmıştık. Ancak son dönemlerde erkek sanatçılarımıza da bir estetik güncellemesi yüklendi biliyorsunuz ki. Özellikle de Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen gibi isimler magazin gündeminin sık sık konuşulan isimleri oldu.

Kadın ünlülerin estetiklerini konuşmaya zaten alışmıştık. Ancak son dönemlerde erkek sanatçılarımıza da bir estetik güncellemesi yüklendi biliyorsunuz ki. Özellikle de Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen gibi isimler magazin gündeminin sık sık konuşulan isimleri oldu.

Kimisi estetik kurbanı oldu kimisine çok yakıştı... "Estetiğiyle gündem olacak yeni ünlümüz kim?" diye beklerken Cenk Eren'den beklenmedik bir hamle geldi.

Kimisi estetik kurbanı oldu kimisine çok yakıştı... "Estetiğiyle gündem olacak yeni ünlümüz kim?" diye beklerken Cenk Eren'den beklenmedik bir hamle geldi.

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren uzun bir süre sonra karşımıza adeta başka biri gibi çıktı. Eren'in estetiğini beğenen kadar eleştiren de oldu tabii.

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren uzun bir süre sonra karşımıza adeta başka biri gibi çıktı. Eren'in estetiğini beğenen kadar eleştiren de oldu tabii.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Cenk Eren'in yeni görünümüne bir yorum da "yorumların kraliçesi" olarak da bilinen Demet Akalın'dan geldi!

Cenk Eren'in yeni görünümüne bir yorum da "yorumların kraliçesi" olarak da bilinen Demet Akalın'dan geldi!
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Demet Akalın ve Jesse Molho'nun sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım'ın bugünkü konularından biri de Cenk Eren'in estetikli haliydi. Molho, Cenk Eren'in yeni görüntüsünü tanıyamadığını söylerken Akalın, Eren'e bayıldığını ifade etti.

Demet Akalın ve Jesse Molho'nun sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım'ın bugünkü konularından biri de Cenk Eren'in estetikli haliydi. Molho, Cenk Eren'in yeni görüntüsünü tanıyamadığını söylerken Akalın, Eren'e bayıldığını ifade etti.

Demet Akalın, "Çok da yakışmış bayıldım. Kadınlar yapınca oluyor da erkeklere neden bu kadar yükleniyorlar?" dedi.

Demet Akalın, "Çok da yakışmış bayıldım. Kadınlar yapınca oluyor da erkeklere neden bu kadar yükleniyorlar?" dedi.

İşte o anlar

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Erol Kayar

Kadınlar yapınca da olmuyor

Ihsn Ünal

Cenk ereni olgun aklı başında sanıyordum

alper yaman

Sözümona Onedio editörcüm; Estetik yaptıran SANATÇI olabilmiş erkek yok Türkiye' de bilgin olsun.