Murat Ceylan Hasretine Dayanamayıp Dominik'e Giden Hande Doğandemir'den Yeni Pozlar Geldi!
Murat Ceylan Hasretine Dayanamayıp Dominik'e Giden Hande Doğandemir'den Yeni Pozlar Geldi!
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Survivor All Star 2024 sunucusu Murat Ceylan'ın hasretine dayanamayınca kalkıp Dominik'e gitmişti. Doğandemir'den yeni Dominik pozları geldi!
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Survivor hayatına yarışmacı olarak başlayan ve daha sonra sonra Survivor sunuculuğuna ilerleyen Murat Ceylan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Hem yarışmacı hem sunucu olarak izleyicinin beğenisini toplayan Ceylan, hem tarzı hem özel hayatı ile de magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü sunucunun sosyal medya paylaşımları da mercek altında tabii! Hatta geçtiğimiz günlerde Hande Doğandemir ile yaptığı paylaşım gündemimizdeydi hatırlarsanız.
Murat Ceylan, Hande Doğandemir ile selfiesine "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu düşmüştü.
Ünlü ikiliyi daha önce hiç yana yana görmeyen sosyal medya kullanıcıları hem şaşırmış hem de "yeni bir aşk mı doğuyor?" diye düşünmüştü.
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Murat Ceylan'ın hasretine dayanamayıp ta Dominik'e giden Hande Doğandemir'den yeni pozlar geldi!
İşte Hande Doğandemir'in Dominik pozları!
Siz ünlü oyuncunun Dominik pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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