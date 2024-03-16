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Komşu Olmanın da Bir Bedeli Var: Ünlülerin Yaşadıkları Evlerin Kiraları Ayrı Aidatları Ayrı Dudak Uçuklatıyor!

Komşu Olmanın da Bir Bedeli Var: Ünlülerin Yaşadıkları Evlerin Kiraları Ayrı Aidatları Ayrı Dudak Uçuklatıyor!

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Hande Erçel
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
16.03.2024 - 18:58

Birçok kişi her gün televizyonlarda izlediğimiz ünlü isimler ile komşu olmak ister. Ancak Türkiye'nin en lük sitelerinde yaşayan ünlülere komşu olmanın bedeli düşündüğünüzden daha ağır olabilir. Gelin ünlülerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatlarına birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/galeri/maga...
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Biliyorsunuz ki magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri kazandıkları gelirleri ev yatırımı yaparak değerlendiriyorlar.

Biliyorsunuz ki magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri kazandıkları gelirleri ev yatırımı yaparak değerlendiriyorlar.

Yüzlerce metrekare büyüklükteki evlerde yaşamını sürdüren bu ünlülere komşu olmak ise oldukça zor! Çünkü ünlülerin yaşadıkları bu evlerin kiralarını geçin aidat fiyatları bile dudak uçuklatıyor.

Yüzlerce metrekare büyüklükteki evlerde yaşamını sürdüren bu ünlülere komşu olmak ise oldukça zor! Çünkü ünlülerin yaşadıkları bu evlerin kiralarını geçin aidat fiyatları bile dudak uçuklatıyor.

İşte birbirinden ünlü isimlerin kıskandıran evlerinin kira ve aidat ücretleri!

İşte birbirinden ünlü isimlerin kıskandıran evlerinin kira ve aidat ücretleri!

Ulus Savoy Sitesi aidatı: 41 bin TL

Ulus Savoy Sitesi aidatı: 41 bin TL

Esentepe İstanbloom 2+1 daire kirası: 22 bin TL

Esentepe İstanbloom 2+1 daire kirası: 22 bin TL
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Göktürk Özak: 9 - 12 bin TL

Göktürk Özak: 9 - 12 bin TL

Göktürk Lale Kasrı:

Göktürk Lale Kasrı:

3+1: 14 bin TL

Ulus Platin Konutları:

Ulus Platin Konutları:

2+1: 14 bin TL 

3+1: 17 bin TL

Zorlu:

Zorlu:

2+1: 30 bin TL 

3+1: 45 bin TL 

4+1: 50 bin TL

Acarkent:

Acarkent:

Villa kirası: 500-700 bin TL

Aidat: 5 bin ile 7 bin 500 arası

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Siz ünlü isimlerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü isimlerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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