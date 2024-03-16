Komşu Olmanın da Bir Bedeli Var: Ünlülerin Yaşadıkları Evlerin Kiraları Ayrı Aidatları Ayrı Dudak Uçuklatıyor!
Komşu Olmanın da Bir Bedeli Var: Ünlülerin Yaşadıkları Evlerin Kiraları Ayrı Aidatları Ayrı Dudak Uçuklatıyor!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/galeri/maga...
Birçok kişi her gün televizyonlarda izlediğimiz ünlü isimler ile komşu olmak ister. Ancak Türkiye'nin en lük sitelerinde yaşayan ünlülere komşu olmanın bedeli düşündüğünüzden daha ağır olabilir. Gelin ünlülerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatlarına birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri kazandıkları gelirleri ev yatırımı yaparak değerlendiriyorlar.
Yüzlerce metrekare büyüklükteki evlerde yaşamını sürdüren bu ünlülere komşu olmak ise oldukça zor! Çünkü ünlülerin yaşadıkları bu evlerin kiralarını geçin aidat fiyatları bile dudak uçuklatıyor.
İşte birbirinden ünlü isimlerin kıskandıran evlerinin kira ve aidat ücretleri!
Ulus Savoy Sitesi aidatı: 41 bin TL
Esentepe İstanbloom 2+1 daire kirası: 22 bin TL
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Göktürk Özak: 9 - 12 bin TL
Göktürk Lale Kasrı:
Ulus Platin Konutları:
Zorlu:
Acarkent:
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Siz ünlü isimlerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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