Komşu Olmanın da Bir Bedeli Var: Ünlülerin Yaşadıkları Evlerin Kiraları Ayrı Aidatları Ayrı Dudak Uçuklatıyor!

Birçok kişi her gün televizyonlarda izlediğimiz ünlü isimler ile komşu olmak ister. Ancak Türkiye'nin en lük sitelerinde yaşayan ünlülere komşu olmanın bedeli düşündüğünüzden daha ağır olabilir. Gelin ünlülerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatlarına birlikte bakalım!