Kıvanç, Kenan, Burak... Yakışıklı Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Kıvanç, Kenan, Burak... Yakışıklı Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... Karizmatik görünümleriyle meşhur bu ünlüler eğer kilolu olsalardı nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Hadi, gelin birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ile hayal bile edemeyeceğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Hem de her gün daha da şaşırtıcı olacak şekilde...
Eğer sosyal medyada sık vakit geçiriyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Birçok ünlü şarkıcı ve oyuncunun yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.
Biliyorsunuz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenen İmirzalıoğlu'nu bile kelleştirmişti bu yapay zeka!
Yapay zeka bu sefer de yakışıklılıklarıyla gönlümüzü çelen ünlü isimlere kilo aldırdı! @pervinlegundem isimli bir sosyal medya kullanıcısı egzersiz programlarına sıkı sıkıya bağlı olan ünlü isimlerin kilolu hallerini paylaştı!
Hazırsanız başlıyoruz! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu 👇🏻
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Burak Özçivit ve Acun Ilıcalı 👇🏻
Murat Boz ve Can Yaman👇🏻 Sizce kilo en çok hangi ünlü isme yakışmış? Yorumlarda buluşalım!
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