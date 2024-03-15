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Kıvanç, Kenan, Burak... Yakışıklı Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?

Kıvanç, Kenan, Burak... Yakışıklı Ünlüler Paralel Evrende Çok Kilolu Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?

Kıvanç Tatlıtuğ burak özçivit
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.03.2024 - 19:59

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... Karizmatik görünümleriyle meşhur bu ünlüler eğer kilolu olsalardı nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Hadi, gelin birlikte bakalım!

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Biliyorsunuz ki tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ile hayal bile edemeyeceğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Hem de her gün daha da şaşırtıcı olacak şekilde...

Biliyorsunuz ki tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ile hayal bile edemeyeceğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Hem de her gün daha da şaşırtıcı olacak şekilde...

Eğer sosyal medyada sık vakit geçiriyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Birçok ünlü şarkıcı ve oyuncunun yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.

Eğer sosyal medyada sık vakit geçiriyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Birçok ünlü şarkıcı ve oyuncunun yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Biliyorsunuz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenen İmirzalıoğlu'nu bile kelleştirmişti bu yapay zeka!

Biliyorsunuz ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenen İmirzalıoğlu'nu bile kelleştirmişti bu yapay zeka!

Yapay zeka bu sefer de yakışıklılıklarıyla gönlümüzü çelen ünlü isimlere kilo aldırdı! @pervinlegundem isimli bir sosyal medya kullanıcısı egzersiz programlarına sıkı sıkıya bağlı olan ünlü isimlerin kilolu hallerini paylaştı!

Yapay zeka bu sefer de yakışıklılıklarıyla gönlümüzü çelen ünlü isimlere kilo aldırdı! @pervinlegundem isimli bir sosyal medya kullanıcısı egzersiz programlarına sıkı sıkıya bağlı olan ünlü isimlerin kilolu hallerini paylaştı!

Hazırsanız başlıyoruz! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu 👇🏻

Hazırsanız başlıyoruz! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu 👇🏻
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Burak Özçivit ve Acun Ilıcalı 👇🏻

Burak Özçivit ve Acun Ilıcalı 👇🏻

Murat Boz ve Can Yaman👇🏻 Sizce kilo en çok hangi ünlü isme yakışmış? Yorumlarda buluşalım!

Murat Boz ve Can Yaman👇🏻 Sizce kilo en çok hangi ünlü isme yakışmış? Yorumlarda buluşalım!

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