Biraz da Onlar Çalıp Söylesin: Yerli Oyuncularımız Dünyaca Ünlü Şarkıcıların Yerine Geçseydi Nasıl Olurdu?
Biraz da Onlar Çalıp Söylesin: Yerli Oyuncularımız Dünyaca Ünlü Şarkıcıların Yerine Geçseydi Nasıl Olurdu?
Yapay zeka sağ olsun, yerli oyuncularımızla dünyaca ünlü şarkıcıların yerini değiştik! Biraz da onlar sahnede ter döksün dedik... Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Ariana Grande'yi gözden çıkardık Hande Erçel bizimdir dedik!
2. Zayn gitti, Burak Özçivit geldi!
3. Nicki Minaj'ın yerine Demet Özdemir'i deneyelim dedik...
4. Christina Aguilera, Eda Ece oldu.
5. Selena Gomez'i boşverdik Beren Saat yakışır dedik!
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6. Tarzları düşününce çok da uzak değiller dedik Harry Styles yerine Taro Emir Tekin'i aldık!
7. Burcu Biricik, Shakira'nın yerine geçti.
8. Country müziğin kraliçesi Taylor Swift gitti, tüm ışığıyla Serenay Sarıkaya geldi.
9. Dua Lipa'yı yolladık, sahneye Pınar Deniz giriş yaptı.
10. Kıvanç Tatlıtuğ varken Justin Bieber'e gerek kalmadı.
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11. Justin Timberlake'i sahneden aldık Selahattin Paşalı'yı çıkarttık!
12. Hem ana hem süperstar Katy Perry'i Hazal Kaya olarak hayal ettik.
13. Elvis Presley'nin ikonik pozuna en çok Enis Arıkan yakıştı.
14. Ed Sheeran yerine Kerem Bürsin geldi!
15. Kapanışı da cuk oturan isimle yapalım en iyisi... Bye bye Ricky Martin, hoş geldin Salih Bademci!
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Süperler 👏👏❤️
Kıvanç Tatlıtuğ ve Taro Emir dışındakiler pek olmamış ya
Salih Bademci cuk olmuş bence