Oğlu Kurt Efe ile Görüntülenmekten Hoşlanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, Beyefendi Tavrını Bir An Olsun Bile Bozmadı
Oğlu Kurt Efe ile Görüntülenmekten Hoşlanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, Beyefendi Tavrını Bir An Olsun Bile Bozmadı
Bir mekan çıkışında oğlu Kurt Efe ile görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla görüntü vermek istemedi. Tatlıtuğ'un muhabirlere karşı nazik üslubu ve kibar tavırları ise gözlerden kaçmadı.
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Yakışıklılığı, karizması ve yeteneği ile adeta bir ikon haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri.
Oyunculuğunun yanısıra modellik de yapan yakışıklı oyuncu için on parmağında on marifet desek yeri.
Son olarak Aile dizisindeki Aslan karakteri ile karşımıza çıkan Tatlıtuğ, hem karizmatik hem sempatik hem yakışıklı...
Aynı zamanda mükemmel de bir baba! Kabul edin ne kadar arasak da bir kusur bulamıyoruz.
Biliyorsunuz ki ünlü oyuncu oğluyla çok sık görüntü vermeyi sevmiyor. Hatta çoğu fotoğrafta da oğlu Kurt Efe'nin yüzünü gizlemeyi tercih ediyor.
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Geçtiğimiz saatlerde bir mekan çıkışında oğlu Kurt Efe ile kameralara görüntülenen Tatlıtuğ, yanında oğlu olduğu için yine röportaj yapmak istemedi.
Muhabirlere "sonra yapalım mı?" sorusuyla röportaj yapmak istemediğini belirten ünlü oyuncunun beyefendiliğini bir an bile bozmaması da gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, Kıvanç Tatlıtuğ beyefendiliğine kim ne demiş bir de ona bakalım!
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Siz Kıvanç Tatlıtuğ'un tavrı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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