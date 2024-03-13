Turşihan Koş Birtanem Kaos Zamanı: Birbirleriyle Kavga Edip Bir Türlü Barışamayan Ünlü İsimler

Ezeli rakipler ard arda dizilerde oynadı, albümlerini ard arda çıkardı. Hatta Hülya Avşar kendi adına dergi çıkarınca Gülben Ergen durur mu? Durmadı tabii ki ve bir dergi de o patlattı.

Kaosan sıkılan ikili en sonunda ise barıştı tabii...