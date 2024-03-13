Turşihan Koş Birtanem Kaos Zamanı: Birbirleriyle Kavga Edip Bir Türlü Barışamayan Ünlü İsimler
Turşihan Koş Birtanem Kaos Zamanı: Birbirleriyle Kavga Edip Bir Türlü Barışamayan Ünlü İsimler
Turşiiihannnn koş birrtanemm kaos zamanı! Kaos severler, kaostan beslenenler... Çekirdeklerinizi hazırlayın efendim. İşte Türk televizyon tarihi boyunca yaşanmış küslükler ve kavgalar.
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Efsaneyle başlayalım istedik! Tabii ki ilk sıraya Seda Sayan ve Erol Köse tartışmasını koyduk.
Banu Alkan ve Oya Aydoğan'ın küslüğü de yıllar öncesine dayanıyor. Hem de bir güzellik yarışması yüzünden...
Gelelim Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasına. Bu küslük de yılların eskitemediklerinden sadece bir tanesi!
Bu kavga hiç bitmez diyenlere inat Gülben ve Seren barıştı. Hatta birlikte dondurma yemeye bile gittiler!
Gülben Ergen'in kara listesi sadece Seren Serengil ile bitmedi tabii. Ünlü isim ezeli rakibi Hülya Avşar ile de küsmüştü hatırlarsanız.
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İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Küslüğüne hepimiz canlı yayında şahit olmuştuk hatırlarsanız.
Hande Yener ve Demet Akalın'ın dostken verdikleri bu pozu hatırlar mısınız? Sanki geleceği görmüş gibilerdi. Eskiden çok iyi dost olan ünlü ikili daha sonra birbirlerine girdi ve küstü tabii.
Demet Akalın, korumak için mahkemelik bile olduğu eski dostu Alişan ile de
Neredeyse Kayahan şarkıları ile ünlenen Nilüfer, Kayahan'a ""Terzim, kuaförüm bile indirim yapıyor! Sen de şarkılarını bana verirken indirim yap" diyince ortalık karışmıştı hatırlarsanız.
Nurgül Yeşilçay da kendisine saygısızlık eden Erkan Petekkaya ile yıllardır küs.
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İzdivaç programlarının kraliçeleri Esra Erol ve Zuhal Topal da küsler kervanına katılanlardan.
Cansu Dere ve Ahu Yağtu da aşk küskünlerinden. Yani klasik bir "arkadaşımın aşkısın" hikayesi...
Gülse Birsel ve Vural Çelik de yıllardır konuşmuyor.
Nazar değdi nazar! Neredeyse hiç ayrılmayan ünlü ikili Murat Cemcir ve Ahmet Kural da küsler kervanına katıldılar.
Yılların dostları Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş de birbirleriyle küs olan ünlülerden...
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