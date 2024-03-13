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Turşihan Koş Birtanem Kaos Zamanı: Birbirleriyle Kavga Edip Bir Türlü Barışamayan Ünlü İsimler

Turşihan Koş Birtanem Kaos Zamanı: Birbirleriyle Kavga Edip Bir Türlü Barışamayan Ünlü İsimler

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.03.2024 - 19:45

Turşiiihannnn koş birrtanemm kaos zamanı! Kaos severler, kaostan beslenenler... Çekirdeklerinizi hazırlayın efendim. İşte Türk televizyon tarihi boyunca yaşanmış küslükler ve kavgalar.

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Efsaneyle başlayalım istedik! Tabii ki ilk sıraya Seda Sayan ve Erol Köse tartışmasını koyduk.

Efsaneyle başlayalım istedik! Tabii ki ilk sıraya Seda Sayan ve Erol Köse tartışmasını koyduk.

Hatırlarsanız ikilinin arasındaki gerilim Erol Köse'nin, Seda Sayan'ın 20 yıl önce çektirdiği erotik fotoğrafları Twitter hesabından yayınlaması ile başlamıştı. 

Seda Sayan ise bir davette karşılaştığı Erol Köse'yi çantasıyla dövmüştü! Sonra da programında laflarıyla tabii ki!

Banu Alkan ve Oya Aydoğan'ın küslüğü de yıllar öncesine dayanıyor. Hem de bir güzellik yarışması yüzünden...

Banu Alkan ve Oya Aydoğan'ın küslüğü de yıllar öncesine dayanıyor. Hem de bir güzellik yarışması yüzünden...

Güzellik yarışmasında birinci olan Oya Aydoğan'ın zaferini Banu Altan kabullenememiş ve kendisinin yarışmadan çekildiği için Aydoğan'ın birinci olduğunu iddia etmişti. Küslük yıllar sürse de ünlü ikili daha sonra birlikte katıldıkları bir programda barıştılar!

Gelelim Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasına. Bu küslük de yılların eskitemediklerinden sadece bir tanesi!

Gelelim Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasına. Bu küslük de yılların eskitemediklerinden sadece bir tanesi!

İkilinin arasındaki kavgada hakaret davaları da açıldı, röportajlar da verildi...

Bu kavga hiç bitmez diyenlere inat Gülben ve Seren barıştı. Hatta birlikte dondurma yemeye bile gittiler!

Bu kavga hiç bitmez diyenlere inat Gülben ve Seren barıştı. Hatta birlikte dondurma yemeye bile gittiler!

Gülben Ergen'in kara listesi sadece Seren Serengil ile bitmedi tabii. Ünlü isim ezeli rakibi Hülya Avşar ile de küsmüştü hatırlarsanız.

Gülben Ergen'in kara listesi sadece Seren Serengil ile bitmedi tabii. Ünlü isim ezeli rakibi Hülya Avşar ile de küsmüştü hatırlarsanız.

Ezeli rakipler ard arda dizilerde oynadı, albümlerini ard arda çıkardı. Hatta Hülya Avşar kendi adına dergi çıkarınca Gülben Ergen durur mu? Durmadı tabii ki ve bir dergi de o patlattı.

Kaosan sıkılan ikili en sonunda ise barıştı tabii...

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İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Küslüğüne hepimiz canlı yayında şahit olmuştuk hatırlarsanız.

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Küslüğüne hepimiz canlı yayında şahit olmuştuk hatırlarsanız.

Tatlıses, ünlü isme biraz ayıp etmişti doğrusu... Yıllar sonra ise İbrahim Tatlıses'in yaşadığı talihsiz olay üzerine Tilbe hastane ziyaretine gitti. Biz de bu hamleyi beyaz bayrak olarak kabul ettik.

Hande Yener ve Demet Akalın'ın dostken verdikleri bu pozu hatırlar mısınız? Sanki geleceği görmüş gibilerdi. Eskiden çok iyi dost olan ünlü ikili daha sonra birbirlerine girdi ve küstü tabii.

Hande Yener ve Demet Akalın'ın dostken verdikleri bu pozu hatırlar mısınız? Sanki geleceği görmüş gibilerdi. Eskiden çok iyi dost olan ünlü ikili daha sonra birbirlerine girdi ve küstü tabii.

Demet Akalın, korumak için mahkemelik bile olduğu eski dostu Alişan ile de

Demet Akalın, korumak için mahkemelik bile olduğu eski dostu Alişan ile de

Bu küslüğün sebebi ise Demet Akalın ve Okan Kurt arasında gerçekleşen dedikodulardı.

Neredeyse Kayahan şarkıları ile ünlenen Nilüfer, Kayahan'a ""Terzim, kuaförüm bile indirim yapıyor! Sen de şarkılarını bana verirken indirim yap" diyince ortalık karışmıştı hatırlarsanız.

Neredeyse Kayahan şarkıları ile ünlenen Nilüfer, Kayahan'a ""Terzim, kuaförüm bile indirim yapıyor! Sen de şarkılarını bana verirken indirim yap" diyince ortalık karışmıştı hatırlarsanız.

Kayahan da 'Sen beni kuaförle, terziyle nasıl bir tutarsın?!' diyerek Nilüfer'i tek kalemde harcamıştı.

Nurgül Yeşilçay da kendisine saygısızlık eden Erkan Petekkaya ile yıllardır küs.

Nurgül Yeşilçay da kendisine saygısızlık eden Erkan Petekkaya ile yıllardır küs.

Erkan Petekkaya'ya efsanevi şekilde ağzının payını veren Yeşilçay, kavgayı hukuki süreçlere de taşımıştı.

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İzdivaç programlarının kraliçeleri Esra Erol ve Zuhal Topal da küsler kervanına katılanlardan.

İzdivaç programlarının kraliçeleri Esra Erol ve Zuhal Topal da küsler kervanına katılanlardan.

İkilinin küsmesinin sebebi ise elin ve damat adaylarının transferleri konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar.

Cansu Dere ve Ahu Yağtu da aşk küskünlerinden. Yani klasik bir "arkadaşımın aşkısın" hikayesi...

Cansu Dere ve Ahu Yağtu da aşk küskünlerinden. Yani klasik bir "arkadaşımın aşkısın" hikayesi...

Cansu Dere uzun süre birlikte olduğu Cem YılmazAhu Yağtu'ya kaptırdıktan sonra ünlü ikiliyi bir daha hiç birlikte göremedik...

Gülse Birsel ve Vural Çelik de yıllardır konuşmuyor.

Gülse Birsel ve Vural Çelik de yıllardır konuşmuyor.

Avrupa Yakası'nda uzun süre birlikte rol alan ikiliden Vural Çelik, yaptığı bir Avrupa Yakası konuşmasında Gülse Birsel'e teşekkür etmeyince dargınlık yaşandı tabii.

Nazar değdi nazar! Neredeyse hiç ayrılmayan ünlü ikili Murat Cemcir ve Ahmet Kural da küsler kervanına katıldılar.

Nazar değdi nazar! Neredeyse hiç ayrılmayan ünlü ikili Murat Cemcir ve Ahmet Kural da küsler kervanına katıldılar.

Ahmet Kural'ın düğününe katılmayan Murat Cemcir üstüne bir de 'bıkkınlık' açıklaması yapınca ikilinin arası iyice açıldı. Hala da barışmadılar...

Yılların dostları Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş de birbirleriyle küs olan ünlülerden...

Yılların dostları Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş de birbirleriyle küs olan ünlülerden...

Bu küslüğün sebebi ise Serdar Ortaç'ın Rezza Zarrab gözaltındayken Ebru Gündeş'e destek olmaması...

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