Dilan Polat'ın Kızı Annesinin Hesabından Adalet Bakanlığına Seslendi:"Ailem Neden İçeride? Psikolojimiz Bozuk"
Dilan Polat'ın Kızı Annesinin Hesabından Adalet Bakanlığına Seslendi:"Ailem Neden İçeride? Psikolojimiz Bozuk"
Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat, annesinin hesabından adalet bakanlığına seslendi. Ailemiz hala neden içeride isyanıyla story çeken Nilda Polat, hikayesine cumhurbaşkanını ve adalet bakanlığının hesaplarını da etiketledi.
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Şaşaalı hayatlarıyla ünlenen Dilan ve Engin Polat çiftini artık isteyen istemeyen herkes tanıyor. Çünkü ünlü ikili asla gündemden düşmüyorlar.
Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından geçtiğimiz aylarda tutuklanmışlardı biliyorsunuz ki.
Yaklaşık dört buçuk aydır cezaevinde olan Engin ve Dilan Polat en az dışarıda oldukları kadar konuşulmaya devam ediyor.
Herkes meraklı gözlerle ünlü çiftin ne zaman çıkacağını beklerken Polat'lar da her fırsatta suçsuz yere içeride kaldıklarını dile getiriyorlar.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ne zaman dışarı çıkacağını en çok merak edenlerden biri de Polat çiftinin çocukları.
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Nida Polat, geçtiğimiz dakikalarda annesi Dilan Polat'ın Instagram hesabından ülkenin görevlilerine seslendi. Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" dedi.
"Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu" diyen Nilda Polat, suçsuz yere annesiz ve babasız kaldıklarını da dile getirdi.
İşte o anlar 👇🏻
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çok özlediyse bunu da yatırın annesinin yanına xd
sanki suçsuz yere yatıyor gibi davranıyorlar